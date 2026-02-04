Белоусов обсудил обеспечение группировок войск на СВО

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание по вопросам производства и поставок востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники. Обсуждались вопросы обеспечения группировок войск в зоне СВО, подводились итоги производства и поставок за январь.

Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба Минобороны Андрей Белоусов

Фото: пресс-служба Минобороны

Как сообщил Андрей Белоусов, в 2026 году в войска планируется поставить свыше 310 тыс. единиц техники и около 21 млн средств поражения. «В январе уже поступило более 10 тыс. единиц вооружений и около 2 млн средств поражения», — отметил он (цитата по пресс-релизу Минобороны).

Господин Белоусов связал эти результаты с ритмичной работой заводов и взаимодействием с Минпромторгом, Минфином и опорным банком. Для бесперебойных поставок в 2027 году начато размещение контрактов на технику с долгим циклом изготовления. Предприятиям ОПК разрешили брать кредиты на комплектующие до поступления бюджетных средств.