Гендиректора лейбла «Джем» Черкасова перевели из СИЗО под домашний арест

Мосгорсуд перевел гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова из СИЗО под домашний арест, передает «РИА Новости». Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

Андрея Черкасова арестовали в ноябре. Позже Тверской суд продлил арест до 20 февраля. Вину в мошенничестве он не признал. Потерпевшими по делу проходят основатели группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков и Алексей Потехин.

Разногласия между Сергеем Жуковым и Андреем Черкасовым возникли осенью 2024 года. Тогда издательство обвинило «Руки Вверх!» в использовании песен, права на которые принадлежат «Джему». В июле Арбитражный суд Москвы ввел в отношении лейбла начальную процедуру банкротства. В реестр кредиторов включили долг «Джема» в 7 млн руб. перед композитором Леонидом Величковским.