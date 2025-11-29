В Москве арестовали гендиректора издательства «Джем»

Суд в Москве арестовал гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, пишет ТАСС. Ему предъявлено обвинение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В правоохранительных органах сообщили агентству, что полицейские задержали Андрея Черкасова «в ходе оперативно-разыскных мероприятий». После допроса его по просьбе следователя отправили в СИЗО до 27 января 2026 года.

Уголовное дело было возбуждено 20 ноября 2024 года в отношении неустановленного лица по факту самоуправства (ст. 330 УК РФ). Позднее дело соединили в одно производство с делом о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

В июле 2025-го арбитражный суд Москвы признал издательство «Джем» банкротом.