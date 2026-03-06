Безруков решил совмещать работу во МХАТ и Губернском театре

Заслуженный артист России, актер Сергей Безруков продолжит руководить Московским Губернским театром после назначения на должность и. о. художественного руководителя МХАТ имени М. Горького. Об этом ТАСС сообщила директор театра Лариса Вильяст.

Сегодня Минкульт назначил Сергея Безрукова на должность и. о. худрука МХАТ имени М. Горького. С 2014 года он возглавляет Московский Губернский театр. Также господин Безруков ведет мастерскую актерского курса во ВГИКе.

Предыдущий худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков уволился с должности по просьбе Владимира Кехмана — тогдашнего гендиректора театра. Летом 2025 года в отношении господина Кехмана возбудили уголовное дело о взяточничестве. В октябре гендиректором МХАТ назначили Елену Булукову.