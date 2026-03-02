ВТБ не смог арестовать активы воронежского производителя яблок на 2,3 млрд

Арбитражный суд Воронежской области оставил без рассмотрения иск ВТБ об обращении взыскания активов на 2,3 млрд руб. к ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК), одному из крупнейших производителей яблок в регионе. Он направлялся в сентябре прошлого года на заложенное имущество, принадлежащее ЦЧПЯК, которое банк собирался реализовать на торгах. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В определении суда указано, что требование основано на обязательстве, возникшем до принятия заявления о признании должника банкротом: это произошло в октябре. Теперь же предъявить что-либо возможно только в рамках конкурсного производства.

В начале февраля Арбитражный суд Воронежской области признал ЗАО «ЦЧПЯК» несостоятельным и ввел конкурсное производство по упрощенной процедуре сроком на шесть месяцев (до 18 августа).

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

Конкурсным управляющим утвержден член некоммерческого партнерства Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих» Андрей Сидоров. В рамках этого дела ВТБ обратился с заявлением о признании компании несостоятельной и о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 857,3 млн руб., обеспеченной залогом по договорам ипотек зданий, сооружений и земельных участков.

«Ъ-Черноземье» запросил позицию у банка, но получить ее оперативно не удалось.

Анна Швечикова