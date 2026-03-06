Судейский кризис вышел за МКАД

Судейский скандал в российском футболе пополнился первым фигурантом, напрямую не связанным с «делом "Торпедо"». Андрей Фисенко, арбитр, чрезвычайно востребованный в последнее время для работы с системой видеопомощи судьям VAR, обвиняется в «противоправном влиянии» на результат матча 2023 года между «Химками» и «Аланией» во втором по рангу дивизионе. Следствие предполагает, что Андрей Фисенко, обслуживавший его, получил 2 млн руб. за обеспечение нужного результата химкинской команде, вышедшей в том сезоне в Российскую премьер-лигу (РПЛ), а после него из-за финансового коллапса прекратившей существование.

Фото: Футбольная национальная лига

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала сообщение, из которого следует, что сотрудниками Следственного департамента МВД России совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России выявлен факт «оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования», «задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения». «В жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. По результатам производства следственных действий фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продолжается работа по установлению всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности»,— говорится в публикации.

Это событие является продолжением громкого судейского скандала в отечественном футболе. Неделю назад МВД России отчиталось о предъявлении обвинений 13 арбитрам в совершении преступлений, описываемых частью 4 статьи 184 УК РФ. Она посвящена как раз «противоправному влиянию» на итог спортивных соревнований и предусматривает лишение свободы на срок до семи лет. Все эти судьи работали в прошлом сезоне на играх ФНЛ, то есть чемпионата Первой лиги, второго по рангу дивизиона, с участием «Торпедо». Столичный клуб сразу после выхода в Российскую премьер-лигу был лишен права в ней выступать. Причиной принятого Российским футбольным союзом (РФС) решения оказалось задержание совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и его генерального директора Валерия Скородумова в рамках возбужденного уголовного дела о «противоправном влиянии» на результаты встреч посредством передачи незаконного денежного вознаграждения арбитрам.

Недавний случай, однако, напрямую связан не с «Торпедо», а с другим известным клубом — «Химками».

В сообщении представителя МВД сказано, что «предварительно установлено, что противоправное деяние было совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба "Химки"», которые, по версии следствия, передали главному судье их матча с владикавказской «Аланией» «денежные средства в сумме 2 млн руб.». Встреча состоялась в рамках 19-го тура первенства Первой лиги в Грозном. Подмосковная команда в ней победила со счетом 4:1. В том сезоне «Химки» финишировали на верхней строчке турнирной таблицы и завоевали прямую путевку в элитный дивизион. Правда, надолго они в нем не задержались. В концовке предыдущего чемпионата России выяснилось, что клуб очутился в катастрофической финансовой ситуации, едва не вызвавшей забастовку его футболистов. После завершения турнира РФС лишил «Химки» права выступать в высшем дивизионе, а вскоре команда объявила о приостановке деятельности, фактически прекратив существование. Кроме того, головная футбольная структура наложила санкцию в виде пожизненного запрета на занятие любой деятельностью в ее виде спорта предпринимателю Туфану Садыгову, не занимавшему официальных должностей ключевому инвестору «Химок», уехавшему за границу.

Грозненский матч «Химок», которые в премьер-лигу выводил тренер Андрей Талалаев, сейчас возглавляющий «Балтику», ярчайшее открытие текущего чемпионата РПЛ, обслуживала судейская бригада во главе с Андреем Фисенко. О его задержании в феврале рассказывал целый ряд источников. Оно случилось сразу после возвращения Фисенко с тренировочных сборов для судей в Турции, организованных перед рестартом российского сезона после зимней паузы. Матч «Химок» с «Аланией» был одним из семи, которые Фисенко провел в качестве главного арбитра в позапрошлом чемпионате Первой лиги, и единственным с участием подмосковного клуба. Серьезных претензий к нему после него не возникало. А репутация Андрея Фисенко позволила ему попасть в список арбитров РПЛ. В последнее время он был чрезвычайно востребован в ней как специалист, работающий с системой видеопомощи судьям VAR. В этом качестве в текущем и прошлом сезоне он трудился на более чем семи десятках матчей элитного дивизиона в общей сложности.

Алексей Доспехов