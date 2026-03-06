Уиткофф анонсировал прогресс по урегулированию на Украине в ближайшие недели

В ближайшие недели ожидается прогресс по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Уиткофф

Фото: Allison Robbert,File / AP Стив Уиткофф

Фото: Allison Robbert,File / AP

«Обсуждения продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дальнейший прогресс»,— написал господин Уиткофф в соцсети Х. Он поблагодарил правительство Швейцарии за организацию переговоров США, России и Украины в Женеве и президента США Дональда Трампа «за его лидерство в продвижении дипломатических усилий к урегулированию вопроса».

Третий раунд переговоров делегаций России, США и Украины прошли в Женеве 17–18 февраля. Стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «500 на 500». Глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил готовность провести новую встречу, не уточнив ее дату и место. 25 февраля, после телефонного разговора с Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о следующих консультациях в начале марта. В Кремле говорили о паузе в переговорном процессе. В интервью изданию Politico господин Трамп заявил, что переговорам препятствует украинский президент.