Трамп назвал Зеленского препятствием для достижения договора по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский препятствует переговорам по урегулированию украинского кризиса. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

Фото: Patrick Semansky / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Patrick Semansky / AP

Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому «нужно взяться за дело и быстрее заключить сделку». «Немыслимо, что именно он препятствует сделке, — заявил американский президент. — У него нет козырей. А теперь их стало еще меньше».

По словам господина Трампа, президент России Владимир Путин «готов заключить сделку».

Как отмечает издание, когда американского президента спросили, что именно препятствует мирному соглашению со стороны украинского президента, он отказался вдаваться в подробности. При этом господин Трамп заявил, что украинский лидер не проявляет достаточной готовности к переговорам.

Последние переговоры России, США и Украины прошли в Женеве 17–18 февраля. Глава делегации России Владимир Мединский подтвердил готовность провести новый раунд, не уточнив дату и место встречи. 25 февраля, после звонка с Дональдом Трампом, Владимир Зеленский сообщил о следующем раунде в начале марта.

4 марта украинский президент сообщил, что из-за ситуации в Иране «нет необходимых сигналов о трехсторонней встрече». Но он выразил готовность продолжить дипломатическую работу, как только позволит ситуация с безопасностью.