Ректоратские муки

Режиссер Константин Богомолов объявил, что подал в отставку с поста исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ. На эту должность он был назначен 23 января приказом министра культуры Ольги Любимовой. Назначение вызвало бурную реакцию в театральной, околотеатральной и вовсе внетеатральной среде. Тем не менее сегодняшний жест теперь уже бывшего и. о. оказался неожиданностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Богомолов добровольно выпустил из рук должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Константин Богомолов добровольно выпустил из рук должность и.о. ректора Школы-студии МХАТ

«Дорогие друзья, я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии,— написал Константин Богомолов в Telegram.— От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения». Таким образом, на посту исполняющего обязанности ректора он провел немногим более двух недель. Только самые наивные могут подумать, что в отставку он подал действительно по собственному желанию — мол, попытался человек войти в курс дела, но увидел объем работ и раздумал. Или все-таки чудесным образом проникся уважением к тому, что по традиции на пост ректора прежде попадали люди только «изнутри» школы.

Собственно говоря, именно две этих претензии и выдвигали несогласные с недавним назначением — во-первых, что у Богомолова и так много забот с его двумя московскими театрами (Театр на Малой Бронной и Сцена «Мельников», бывший Театр Романа Виктюка), а во-вторых, что он не мхатовского «гнезда» человек.

Нового и. о. общественное мнение приняло неласково.

По интернету стало гулять открытое письмо от имени выпускников мхатовской школы, призывавшее министра культуры отозвать назначение. Конкретных подписей под ним не было, подписью считался перепост в социальных сетях; поддержали письмо, в частности, Марьяна Спивак, Антон Шагин, Марк Богатырев, Юлия Меньшова, Варвара Шмыкова, Стася Милославская, Александра Кузенкина — в самом деле сплошь выпускники Школы-студии. Любопытно, что в кои-то веки в неприятии Богомолова как потенциального ректора соединились представители как «патриотического», так и «либерального» секторов театрального сообщества.

Вообще-то должность ректора Школы-студии МХАТ выборная.

Согласно действующему уставу, ректора выбирает Общее собрание школы тайным голосованием на срок до пяти лет (и только потом Министерство культуры заключает с ним трудовой договор).

В прежней редакции устава предполагалось, что выборы должны пройти не позднее чем через два месяца с момента, когда ректорская должность стала вакантной (напомним, прежний ректор Игорь Золотовицкий умер 14 января).

Теперешний устав сроков не устанавливает. Зато уточняет, что все кандидатуры на ректорский пост должна рассматривать предварительно комиссия Минкульта.

Понятно, что и. о., назначенный приказом министра,— такая кандидатура, которой никакие апробации толком и не нужны, ресурс поддержки со стороны государственной администрации и так очевиден.

Сам Константин Богомолов, столкнувшись с критикой его назначения, несколько дней держал удар. Он объяснял, что работы не боится, школу «психологического реализма» уважает и «славные традиции» будет охранять. В общем-то, если смотреть со стороны, казалось, что волна протеста быстро схлынула: и. о. проинспектировал новые владения и встретился с коллективом педагогов — говорят, они приняли его хоть и без удовольствия, но и без явного афронта. Тем более что никакой очевидной кадровой альтернативы, которая была бы одобрена властью, у педагогического коллектива не появилось.

Шум стих, но борьба в кабинетах, как теперь понятно, на самом деле только набирала обороты — и на богомоловский «ресурс» нашлись ресурсы посильнее.

Одни инсайдеры говорят, что кто-то из прошлых или нынешних именитых педагогов в конце концов «достучался» до всемогущего Никиты Михалкова, никогда не жаловавшего Константина Богомолова. Это мог быть, к примеру, Авангард Леонтьев. Во всяком случае, народный артист РФ публично заявил 27 января, что будет просить Ольгу Любимову пересмотреть свое решение: «Оно мне кажется случайным, случайным кажется Богомолов. Потому что он — режиссер и к традициям педагогики Художественного театра не имеет отношения». Другие считают, что «поработал» председатель СТД РФ Владимир Машков, который мечтает об объединении театральной школы, доставшейся ему вместе с Театром Олега Табакова, со Школой-студией МХАТ, которой долгие годы Табаков руководил.

Третьи кивают на худрука МХТ имени Чехова Константина Хабенского. Наблюдатели были единодушны во мнении, что пост ректора Константин Богомолов рассматривает как трамплин к давно желанному креслу мхатовского худрука. Но, как можно предположить, и без их помощи действующий худрук почувствовал опасность — и тоже включил свои ресурсы, которые многими, видимо, еще две недели назад недооценивались.

Но можно указать и другую причину отставки — чисто формальную. В уставе Школы-студии, опубликованном на ее официальном сайте, черным по белому значится: «Ректор не может выполнять свои обязанности по совместительству». Там, правда, есть оговорка, что совмещать с «художественно-творческим руководством» в принципе можно, но оговорка эта туманна. Впрочем, уточнить этот пункт или отменить его, совместив принятие этой поправки с выборами нового ректора, дело нехитрое: режиссерская задача на уровне первокурсника.

