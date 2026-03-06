Число пострадавших при ракетных обстрелах ОАЭ превысило 110 человек

Количество пострадавших при ракетных обстрелах ОАЭ увеличилось до 112 человек, сообщило Минобороны страны в соцсети X. Погибли три человека. По данным ведомства, с момента начала «иранской агрессии» над страной заметили более 200 баллистических ракет.

Среди пострадавших — граждане Египта, Эфиопии, Филиппин, Пакистана, Ирана, Азербайджана, Турции и других стран. Трое погибших — граждане Пакистана, Непала и Бангладеша.

«С начала откровенной иранской агрессии было обнаружено 205 баллистических ракет, из которых 190 были уничтожены... Кроме того, было обнаружено 1184 иранских беспилотника, из которых 1110 были перехвачены... Также было обнаружено и уничтожено восемь крылатых ракет»,— уточнили в Минобороны ОАЭ. Ведомство также готово противостоять «всему, что направлено на дестабилизацию безопасности государства, в целях обеспечения сохранения его суверенитета, безопасности и стабильности».

28 февраля США и Израиль начали операцию против Ирана. В ответ Иран наносит удары по Израилю и американским военным базам в Саудовской Аравии, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Катаре и Иордании. В Тегеране заверили, что не хотят навредить населению ближневосточных стран, однако вынуждены наносить удары по американским базам для самообороны. 3 марта Axios со ссылкой на источники писал, что ОАЭ может отреагировать на атаки Ирана.