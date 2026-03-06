Reuters: два БПЛА ударили по базе США рядом с аэропортом в иракском Эрбиле

Два беспилотника ударили по американской базе рядом с аэропортом в столице Иракского Курдистана — Эрбиле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сфере безопасности. О многочисленных взрывах и сером дыме, который поднимается над районом авиагавани, также пишет агентство AFP.

В городе Эрбиль помимо американской базы находится крупный комплекс консульств США. Как отмечает AFP, силы ПВО неоднократно перехватывали беспилотники над курдской столицей.

Сегодня в провинции Дахук в Иракском Курдистане два беспилотника атаковали нефтяное месторождение Сарсанг, эксплуатируемое американской компанией HKN Energy. Добычу на месторождении приостановили.

Позднее Совет обороны Ирана пригрозил иракским курдам ударами в случае, если те войдут на иранскую территорию. До сих пор цели атак ограничивались базами США и Израиля, а также сепаратистскими террористическими группами в Курдистане, отметили в ведомстве.