Добыча нефти на месторождении Сарсанг в Ираке остановлена после атаки БПЛА

В иракской провинции Дахук два беспилотника атаковали нефтяное месторождение Сарсанг, эксплуатируемое американской компанией HKN Energy. Об этом сообщил советник по безопасности нефтяных компаний в Министерстве природных ресурсов Курдистана Карван Бабан.

Как передает Rudow, удары были нанесены вечером 5 марта в 21:23 и 22:30 (20:53 и 22:00 мск). Жертв нет, но объект был поврежден. Оператор решил приостановить добычу на месторождении.

Сарсанг — одно из ключевых энергетических месторождений в Иракском Курдистане.