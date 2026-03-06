«Акватории» вышли сроки

Как стало известно “Ъ”, застройщик Георгий Делипораниди освобожден от уголовной ответственности за мошенничество при строительстве премиального жилого комплекса «Акватория» на набережной Геленджика. Обвинение утверждало, что жилой объект, заявленный как гостиница, был возведен самовольно и узаконен через суд. После этого застройщик пытался присвоить участок под зданиями стоимостью 190 млн руб.

Геленджикский городской суд опубликовал постановление по уголовному делу в отношении учредителя ООО «Стенос» Георгия Делипораниди, обвиняемого в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) при строительстве ЖК «Акватория»,— дело закрыто в связи с истечением срока давности.

ЖК «Акватория» позиционируется как один из самых престижных жилых объектов Геленджика. Четыре здания переменной этажности (13–17 этажей) выходят на набережную вблизи Толстого мыса. Комплекс премиум-класса включает 512 квартир площадью от 80 до 530 кв. м.

Как следует из постановления суда, компания-застройщик «Стенос» в 2007 году заключила договор аренды муниципального земельного участка площадью 2,1 га. В 2010 году мэрия города-курорта выдала арендатору разрешение на строительство гостиничного комплекса «Акватория».

Как утверждает обвинение, Георгий Делипораниди вступил в сговор с неустановленными лицами с целью присвоения прав на земельный участок.

«Не имея разрешения на строительство, Делипораниди под видом возведения гостиницы организовал строительство жилого многоквартирного дома, заключая с гражданами договоры долевого участия. Затем застройщик инициировал от имени дольщиков судебный процесс с целью ввода в гражданский оборот самовольно возведенного объекта»,— говорится в определении Геленджикского городского суда.

Решение о признании за дольщиками прав на помещения в комплексе «Акватория» принял в 2013 году тот же Геленджикский горсуд. Ответчиком в процессе выступала мэрия Геленджика, которая возражала против требований дольщиков, но не стала указывать на нарушение градостроительных регламентов и вообще не привела ни единого довода в обоснование своей позиции. В итоге спорный объект был узаконен на основании норм о защите прав потребителей, оспаривать решение муниципалитет не стал.

В 2015 году Георгий Делипораниди организовал изменение вида разрешенного использования участка с категории «размещение гостиничного комплекса» на «многоэтажная жилая застройка», после чего попытался зарегистрировать право собственности на участок стоимостью 190 млн руб. под ЖК «Акватория».

Однако, как утверждает обвинение, злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца, так как Росреестр отказал в регистрации объекта.

Последние события, попавшие в уголовное дело в отношении Георгия Делипораниди, происходили в начале 2016 года, таким образом, десятилетний срок привлечения к уголовной ответственности за мошенничество истек.

Георгий Делипораниди согласился с прекращением уголовного преследования по нереабилитирующему основанию. Суд отменил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Анна Перова, Краснодар