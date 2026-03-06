Совладельца ББР Банка арестовали по делу об отмывании денег

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 4 мая) совладельца АО «ББР Банк» Дмитрия Гордовича. Его обвинили в легализации денег в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Банкира задержали в ночь на 4 марта в петербургском аэропорту Пулково при попытке улететь в Турцию. В июле 2025 года в офисе банка прошли обыски. СМИ связывали следственные мероприятия с делом бывшего художественного руководителя МХАТ им. Горького Владимира Кехмана. По данным следствия, через ББР Банк шли транзакции с подрядчиками, которые реконструировали сцену театра.

ББР Банк основан в 1994 году. По данным на январь 2026 года, организация занимает 35-е место по размеру активов и объему вкладов в России, а также 37-е — по сумме выданных кредитов. ББР Банк попал в топ-20 кредитных организаций с наилучшими показателями прироста активов. Чистая прибыль банка за 2025 год достигла 2,3 млрд руб.

Никита Черненко