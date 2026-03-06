Reuters узнал о переговорах словацкой SPP и «Газпрома» по росту импорта газа

Словацкая национальная газовая компания SPP ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении импорта российского газа. Поставки планируют нарастить в этом и следующем годах относительно уровня 2025 года. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, переговоры проходят в преддверии запрета Евросоюза на поставки российского газа. Он будет введен с 30 сентября 2027 года. Поставки из РФ могут продолжаться до 1 ноября 2027 года, если европейская страна не успевает заполнить хранилища нероссийским газом. Обсуждения начались до операции США и Израиля в Иране, после которой цены на газ в ЕС выросли на 50%, пишет Reuters.

В ноябре SPP заявляла, что только треть от всех поставок газа в Словакию в 2025 году была из России. Транзит российского газа сократился после того, как его перестали поставлять через Украину в 2024 году. По словам собеседников Reuters, компания может увеличить закупки российского газа, чтобы покрывать до 100% своих потребностей к 2027 году.

По словам одного источника, переговоры SPP и «Газпрома» затрагивали изменения в контракте. Любые правки должно будет рассмотреть Минэкономики Словакии, чтобы оценить, насколько они отклоняются от правил ЕС. Как уточнили собеседники агентства, SPP изучает варианты потенциального импорта СПГ в основном через Польшу и Германию, а также Италию. Один из источников добавил, что после 2027 года было получено около 20 предложений по нероссийскому газу.

У SPP заключен контракт с «Газпромом» до 2034 года. SPP опасалась, что в случае полного отказа ЕС от российского газа «Газпром» может потребовать от Словакии выплаты неустойки на сумму €16 млрд. 4 марта президент России Владимир Путин заявил, что страна будет поставлять газ «надежным контрагентам» — Словакии и Венгрии — при условии, что они продолжат «придерживаться такой же политики, как и сегодня».