Точка роста

Ценники в меню ресторанов продолжают расти, а поток посетителей в заведениях сокращается. В этом году эксперты прогнозируют повышение цен в ресторанах еще до 20%. Как будут меняться ресторанная аудитория и концепция общепита в условиях подорожания, выяснял «Ъ-Review».

По данным исследования экспертов «СберАналитики» за январь—ноябрь 2025 года, самый быстрый рост среднего чека показали рестораны (+23,9% за год). В барах чек вырос на 11,4%, в фастфуде — на 8,1%. В итоге траты россиян в общепите выросли на 12% год к году. При этом рост обеспечен не увеличением числа визитов, а подорожанием питания вне дома. Средний чек вырос на 11,8% и достиг 537 руб., а число посетителей увеличилось всего на 2%, отметили эксперты «СберАналитики». Сами же рестораторы говорят и вовсе о снижении потока посетителей.

«Общий прирост на 2% произошел за счет открытия новых ресторанов. Если берем каждое заведение в отдельности, то практически во всех отмечается сокращение потока посетителей»,— прокомментировал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России, основатель сети ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов.

Рост цен и зарплат

По данным Росстата, оборот общественного питания в 2025 году составил 4,287 трлн руб., увеличившись за год на 8,7%. Как поясняется в исследовании «СберАналитики», фастфуд остается основой рынка — на него приходится 80% всех трансакций. Средний чек здесь самый доступный — 415 руб. Кафе и рестораны формируют 16,4% трансакций, бары — 3,6%, но именно эти сегменты обеспечивают более высокий оборот за счет крупных чеков.

В текущем году цены продолжили расти. Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) в период с 17 по 24 февраля по сравнению с концом декабря подорожал на 2,51%, сообщает Росстат. Несмотря на рост цен, рестораторы отмечают падение выручки по заведениям, связанное с повышением расходов и снижением числа посетителей.

«Судя по январю и февралю, в 2026 году нас ждут реально непростые времена. Впервые за все время существования наши рестораны демонстрируют отрицательную динамику LFL по выручке (метод оценки продаж, при котором сравнивают показатели за прошлый и текущий период у одних и тех же торговых объектов без учета открытия и закрытия новых точек.— “Ъ-Review”). Незначительную — меньше 5%, но такого не было никогда. Всегда был повсеместный рост»,— написал в своих соцсетях основатель ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков.

Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров также в соцсети сообщил о сложной ситуации в общепите. «Мы видим это по своим цифрам: начав 2025 год с прироста, мы заканчиваем его падением на 7,5% по чекам на старых точках. Это серьезный сигнал. Те компании, которые побоялись поднимать цены вслед за инфляцией, уже потеряли прибыль и ушли в убыток. Можно констатировать: эпоха доступной широкому кругу граждан ресторанной еды закончилась»,— рассказал ресторатор.

В прошлом году на рестораторов серьезно влияли не только привычные статьи расходов, но и кадровый дефицит.

Специалистов приходилось удерживать высокими зарплатами и дополнительными бонусами. Эксперты «Авито Работы» по итогам ушедшего года зафиксировали по России в целом двукратный рост спроса на сушефов, шеф-поваров и помощников официанта.

«В HoReCa конкуренция за персонал выходит за пределы зарплатных ожиданий. В третьем квартале 2025 года московские работодатели на 30% чаще стали указывать обучение как часть офера, на 97% увеличилось количество предложений с корпоративными скидками, на 80% — с зонами отдыха, на 72% — с наличием парковки и на 67% — с медицинской страховкой. Это показывает смену модели: бизнес начинает бороться не только за наем, но и за удержание»,— пояснил директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

В этом году существенно выросли и остальные статьи расходов, хотя перечень остался прежним: закупка продуктов, аренда, коммуналка. «Рестораны при повышении цен отталкиваются не только от подорожания продуктов. Примерно на 10% растет аренда, фонд оплаты труда продолжает увеличиваться. Вся расходная часть становится больше. Совокупность факторов заставляет повышать цены на позиции в меню. А если отмечается падение потока посетителей, как сейчас, то это еще больше влияет на ценники в сторону их увеличения. Ресторанам необходимо компенсировать нехватку гостей»,— отметил Сергей Миронов.

По данным Росстата, в январе 2026 года цены на продовольственные товары выросли на 1,95% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении продуктовая инфляция увеличилась на 5,88%, сообщает ТАСС. Но рестораторы говорят, что цифры намного больше. В частности, они отмечают существенное увеличение закупочных цен на морепродукты, что также отражается на цене готового блюда. «Форель, например, подорожала минимум на 15% только с начала года. В прошлом году цена рыбы и морепродуктов тоже постоянно росла. Поставщики говорят, уловы хорошие, но очень большие объемы идут на экспорт, так что на внутреннем рынке цены растут»,— рассказал бренд-шеф инклюзивного кафе «Опен Пипл» Владимир Шабалин. Также, по его словам, во второй половине февраля в Краснодаре была проблема с наличием яиц у поставщиков. «Приходится покупать втридорога. В итоге ценники переписываются в сторону увеличения, но по-другому ни одно заведение общепита просто не выживет. Средняя наценка должна быть 300% минимум в ресторане, чтобы он работал не в минус, а в плюс»,— уточнил господин Шабалин.

Основа меню

Один из способов выживания в текущей ситуации — сокращение позиций в меню, говорят участники рынка. Как поясняет основатель сети ресторанов «Китайские новости» Станислав Лисиченко, покупая меньше продуктов, ресторан может увеличить экономическую эффективность. «Также нужно добиваться оптимизации складского товарного запаса, чтобы в ресторанах не стояли продукты, закупленные на месяц вперед. Продали, купили. Все будет направлено на сокращение затрат и увеличение оборота капитала. Сокращение меню повлечет за собой сокращение рабочих мест. Если раньше три разных операции выполняли три разных линейных повара, то сейчас эти операции будет выполнять один сотрудник с более высокой зарплатой. Чтобы выжить, нужно следить за модой, вкусами наших гостей и не допускать пустых, неинтересных предложений»,— добавил ресторатор.

А вот основатель сети «Теремок», наоборот, считает, что нужно расширять меню, чтобы дать гостям выбор. В своем канале он сообщил, что сеть планирует запустить десятки новых блюд с более доступной ценой. Правда, за счет чего цена будет доступной, неизвестно. В пресс-службе сети на запрос «Ъ-Review» не ответили. Но Михаил Гончаров сообщил, что качество и рецептуру ради цены ухудшать не будут.

Еще один инструмент — бизнес-ланч. «Это позволит расширить аудиторию — правда, ресторан в этом случае частично превращается в ресторан-столовую»,— отмечает доктор экономических наук Александр Сафонов.

От шеф-повара навынос

Помимо значительного подорожания продуктов и кадрового дефицита выручка ресторанов и кафе падает из-за конкуренции с сегментом готовой еды, который активно наращивает аудиторию. «Ресторан больше не конкурирует только с другим рестораном. Он конкурирует с ритейлом и готовой едой (которая стала заметно качественнее), а также с домом как локацией досуга»,— объясняет директор по работе с клиентами HoReCa исследовательского холдинга «Ромир» Маргарита Абрамкина.

В ситуации, когда покупательная способность населения не растет, а даже падает, конкуренция ресторанов с сегментом готовой еды будет только нарастать.

«Борьба за клиента будет становиться жестче. К тому же ритейл начал развивать собственные службы доставки, гарантирующие скорость и удобство. Да, для готовой еды продукты тоже подорожали. Но если говорить о сетях, то они могут эти издержки нивелировать именно благодаря большим объемам продаж»,— считает независимый эксперт по ритейлу Михаил Лачугин.

По данным сервиса доставки «Купер», 38% пользователей сегодня регулярно покупают готовые блюда (данные по всем сегментам продаж готовой еды), преимущественно это жители крупных городов в возрасте 25–44 лет. Средняя цена готового блюда сегодня составляет 420 руб.

«Наиболее востребован повседневный ассортимент: куриный суп с лапшой, солянка, щи с говядиной, салаты оливье и “цезарь” с курицей, а также витаминные салаты из свежих овощей. Стабильный спрос сохраняют сырники, блины с мясом, куриные котлеты с гарниром и лапша в азиатском стиле. На Москву приходится 24% заказов, на Московскую область — 8%, на Санкт-Петербург — 7%. При этом динамично растут Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Мурманск, Калининград и Владивосток»,— сообщили в пресс-службе сервиса доставки.

Но и рестораны, в свою очередь, подстраиваются под актуальные тренды и активно развивают направление готовых блюд и доставки. Согласно исследованию Data Insight, у 69% ресторанов выросло общее количество заказов после запуска доставки, пишет РБК Life. В конце прошлого года сервис «Купер» и ресторатор Антон Пинский запустили доставку ресторанной еды «Купер кафе by Pinskiy». Как отмечают в пресс-службе сервиса доставки, такое сочетание помогает обеспечивать потребителей не только привычными блюдами, но и предложениями авторской кухни.

Еда как эмоция

В целом предпочтения потребителей в отношении еды меняются. «Мы сейчас наблюдаем перераспределение потребительского потока в сфере общепита. Рестораны перестают быть способом проведения досуга для представителей среднего класса, остаются для них только площадкой для проведения знаковых мероприятий. Расходы среднего класса, которые раньше приходились на рестораны, перетекают в более дешевый общепит, например кафе»,— говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

При этом для ресторанов, обслуживающих средний класс, ситуация хуже, отмечает эксперт. «Удержаться посередине всегда оказывается сложнее. Посетители этого сектора, которые обеспечивали массовость и доходность, будут переходить в сегмент быстрой еды — фастфуда — или вовсе на готовую еду из магазинов. Но и там ценники растут. Поэтому те потребители, для которых вопрос экономии еще более серьезный, перейдут на домашнее питание. Кстати, такая тенденция характерна и для Европы. Молодежь, к примеру, массово переходит в более дешевый сегмент — от ресторана с вином к пивбару с более демократичными по цене закусками и напитками. И также отмечается тренд на усиление роли домашнего питания»,— считает эксперт.

Поэтому ядром аудитории для ресторанов, по мнению экспертов и участников рынка, останется та категория населения, для которой поход в подобные заведения — это неотъемлемая часть жизни.

«Думаю, что рост среднего чека существенно не повлияет на уменьшение количества визитов в рестораны. Та аудитория, которая пользовалась услугами общественного питания, продолжит ими пользоваться, несмотря на повышение цен. Ведь в ресторан ходят в основном не просто поесть — туда идут за эмоциями и атмосферой. Рестораны остаются популярной площадкой для деловой активности, обсуждения бизнес-вопросов. Количество банкетов, связанных с отмечанием знаковых событий в жизни людей, также вряд ли будет сокращаться. Маркетинг в ресторанном бизнесе на сегодняшний день выстроен эффективно и позволяет использовать ресторан под любые площадки»,— комментирует эксперт комитета по малому и среднему предпринимательству Госдумы РФ Мурат Дударев. С ним согласен и Станислав Лисиченко: «Люди ходят в ресторан не только утолить голод и жажду. Они хотят пообщаться, посмотреть и попробовать что-то интересное, новое, выйти за рамки обыденности. Моя любимая фраза на эту тему: “Ресторанный бизнес — для сытых людей”. Так что люди ходить будут».

Тем не менее на рынке общепита потребителей и участников ждут перемены. И это не только рост цен на блюда кафе-ресторанов, который в этом году продолжится. Рынок сужается, многие проекты закрываются. Хотя новые заведения также открываются, особенно в больших городах. Например, в Москве, по словам Сергея Миронова, в прошлом году открылось около 630 заведений. «Да, часть точек закрылась, но эффект пока положительный, ресторанов в 2025 году стало намного больше»,— написал он в своем канале.

Это происходит и потому, что в предыдущие годы было запущено много новых проектов. «Сейчас некоторые рестораны закрываются. Это рынок, он самоочищается от неудачных проектов. Как потребитель, я тоже вижу, что в Санкт-Петербурге довольно много ресторанов закрылось. В основном это новые проекты, несетевые, с экспериментальными концепциями. Рестораны-сети чувствуют себя неплохо. У них бывают смены форматов, концепции, но они продолжают работать»,— добавляет Михаил Лачугин.

Так или иначе, ресторанам сегодня особенно важно перестать быть просто точками питания и вернуться к роли точек притяжения — мест, куда идут за смыслом выхода, за отношением, за общением и эмоцией. Те, кто еще не перестроился, будут проигрывать войну за кошелек гостя более гибким и прагматичным форматам — доставке, ритейлу и «дому как лучшему ресторанному залу», резюмирует Маргарита Абрамкина.

Юлия Житникова