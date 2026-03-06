Богомолов поздравил Хабенского с назначением и. о. ректора Школы-студии МХАТ

Режиссер Константин Богомолов поздравил худрука и директора МХТ имени А. П. Чехова Константина Хабенского с назначением на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

«Мои искренние поздравления коллеге и прекрасному артисту Константину Хабенскому! Уверен, что его огромный опыт в профессии, энтузиазм, талант менеджера и педагога, — станут мощным двигателем развития Школы-студии»,— написал Константин Богомолов в Telegram-канале. Он пожелал господину Хабенскому сил и терпения.

Константин Богомолов также поздравил актера Сергея Безрукова, назначенного на должность и. о. художественного руководителя МХАТ имени М. Горького. «От всего сердца поздравляю Сергея Безрукова с назначением! Замечательное решение. Сергей — выдающегося дарования артист и замечательный профессионал»,— указал господин Богомолов.

23 января министр культуры Ольга Любимова назначила Константина Богомолова на должность и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Затем несколько российских актеров опубликовали в соцсетях обращение учеников вуза к Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть решение. Господина Богомолова освободили от должности 11 февраля по его желанию, сообщили в Минкульте.