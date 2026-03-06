Российским паралимпийцам не подарили смартфоны Samsung на Играх в Италии

Российские спортсмены не получили смартфоны Samsung на Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Об этом «РИА Новости» сообщила старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

Телефоны Samsung входят в подарочный набор, который вручается атлетам на Олимпийских и Паралимпийских играх. В феврале российские олимпийцы также не получили смартфоны.

Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета (IPC) Крэйг Спенс заявил, что российским параатлетам не подарили устройства из-за соблюдения действующего законодательства о санкциях. Он отметил, что IPC «будет работать над тем, чтобы все спортсмены, участвующие в зимних Паралимпийских играх, имели доступ к важной информации о соревнованиях и услугам для спортсменов, которые обычно предоставляются через эти устройства».

Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта. В них примут участие шесть российских спортсменов, которые будут выступать под национальной символикой. Знаменосцами национальной сборной на церемонии открытия станут лыжница Анастасия Багиян и горнолыжник Алексей Бугаев.

Подробнее о медальных шансах российской команды — в материале «Ъ».

Таисия Орлова