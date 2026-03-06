Лишенная лицензии челябинская управляющая компания заявила о банкротстве

Челябинское ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района» направило в Арбитражный суд Челябинской области заявление о признании себя банкротом. Пока оно оставлено без движения, сообщает пресс-служба суда. Ранее организацию лишили лицензии на управление многоквартирными домами.

Заявление управляющая компания подала 4 марта, указав долги в размере почти 43 млн руб. На данный момент неизвестно, кому и за что не платила организация. Компания может исправить ошибки в документах до 6 апреля, чтобы суд принял заявление к производству.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в феврале 2026 года государственная жилищная инспекция Челябинской области лишила лицензий ООО «Мой дом Урал» и ООО «ДЕЗ Калининского района». Компании обслуживали 174 многоквартирных дома в региональном центре. Ранее из-за несвоевременного подключения к теплу 27 домов, обслуживаемых этими организациями, были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).

