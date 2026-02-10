Две челябинские управляющие компании лишили лицензий на обслуживание домов

Государственная жилищная инспекция Челябинской области лишила лицензий ООО «Мой дом Урал» и ООО «ДЕЗ Калининского района». Компании обслуживали 174 многоквартирных дома в региональном центре, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Управляющие компании привлекли внимание надзорного ведомства еще перед отопительным сезоном. Прокуратура проверила жалобы жителей на некачественное содержание имущества домов и отсутствие отопления. По постановлениям ведомства организации неоднократно привлекали к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1.3 КоАП РФ (управление многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований). В итоге на основании принятых мер реагирования Госжилинспекция региона решила отстранить УК от содержания домов. Сейчас администрация Челябинска решает, кто дальше будет обслуживать эти здания.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в октябре в Челябинске возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей) из-за несвоевременного подключения 27 домов к теплу компаниями ООО «Мой дом Урал» и ООО «Дирекция единого заказчика Калининского района».

Виталина Ярховска