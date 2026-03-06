Курянин возвращается из украинского плена, в котором пробыл полтора года

Из украинского плена возвращается житель села Казачья Локня Суджанского района Курской области. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, 25-летний мужчина не был дома полтора года. Взамен был передан эвакуированный с территории Украины, который жил в курском пункте временного размещения (ПВР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Курянина встретили представители аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Его планируют поселить в ПВР, помочь ему с восстановлением документов и получением выплат. В областном центре мужчине проведут медицинское и психологическое обследование.

По данным губернатора Александра Хинштейна, сейчас на Украине находятся еще девять жителей Курской области.

Месяц назад домой вернулись трое жителей Суджанского района, вывезенных за границу во время оккупации. В конце февраля Татьяна Москалькова раскритиковала условие Украины по обмену жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за противоправные действия.

Алина Морозова