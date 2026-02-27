Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Москалькова назвала недопустимым условие Украины по обмену 10 курских жителей

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова раскритиковала условие Украины по обмену десяти жителей Курской области на украинцев, задержанных в России за противоправные действия.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Нам направлялись неоднократно списки тех людей, которые находятся у нас в закрытых учреждениях в связи с тем, что они совершили, по мнению наших компетентных органов, противоправные действия против нашей страны, и в отношении них ведутся предусмотренные законодательством мероприятия,— сказала госпожа Москалькова в интервью «РИА Новости».— Мы считаем, что это совершенно недопустимое условие».

Российский омбудсмен отметила, что Киев продолжает удерживать этих граждан. При этом они не нанесли никакого ущерба Украине и ее войскам, уточнила Татьяна Москалькова. Эти люди, пояснила она, просто оказались в зоне временной оккупации, когда в Курскую область вошли ВСУ.

