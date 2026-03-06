РЖД открыла сбор заявок на участие в торгах по Рижскому вокзалу

Торги по Рижскому вокзалу в Москве состоятся 15 апреля в 12:00 мск. Подать документы на участие в аукционе можно до полудня 6 апреля. Начальная стоимость лота составляет более 4 млрд руб., следует из уведомления на сайте РЖД.

РЖД выставила на продажу Рижский вокзал 3 марта. Общая площадь объекта превышает 7,7 тыс. кв. м, всего земельного участка — 13,6 тыс. кв. м. «Здания вокзала длительное время не используются для осуществления пассажирских перевозок, что открывает возможность для их адаптации под новые цели эксплуатации»,— указано в сообщении о продаже Рижского вокзала.

Здание вокзала было построено в 1897-1901 годах по проекту петербургского архитектора Станислава Бржозовского. Его признали объектом культурного наследия регионального значения в 2021 году. Охраняемый ансамбль включает само здание пассажирского вокзала и примыкающее к нему здание бывшего музея транспорта.