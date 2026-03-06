РКН прокомментировал позицию ФАС по рекламе в Telegram

Роскомнадзор согласился с позицией Федеральной антимонопольной службы, которая сочла незаконной рекламу в Telegram в период действия ограничения. От дополнительных комментариев в ведомстве уклонились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Полагаем исчерпывающими разъяснения ФАС», — сказал представитель РКН «Ъ».

ФАС накануне заявила, что «в связи с принятием мер по ограничению доступа к ... мессенджерам Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель».