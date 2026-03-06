Санду опровергла сообщения о планах баллотироваться на третий президентский срок

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что не будет баллотироваться на третий срок. Ранее о такой возможности писали местные СМИ. Срок президентских полномочий госпожи Санду завершается в 2028 году.

«Я соблюдаю конституцию и не намерена баллотироваться на третий президентский срок. Все, кто пытается поднять вопрос о третьем мандате для меня, делают плохое дело нашему обществу и вере в основной закон»,—сказала молдавский президент в эфире телеканала Journal TV. Она выразила надежду, что ограничения по президентским срокам останутся в силе и дальше.

Майя Санду также заверила, что не собирается участвовать в президентских выборах в Румынии, несмотря на обладание гражданством этой страны. Она подчеркнула, что хочет «внести вклад в развитие страны и с другой должности или с другого места работы».

В январе Майя Санду затронула тему объединения страны с Румынией. Она выражала готовность поддержать такое решение, если бы в стране прошел референдум. Молдавский президент обосновала идею растущей угрозой со стороны России. За инициативу выступил премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну. Президент Румынии Никушор Дан уточнил, что вопрос объединения касается в первую очередь граждан Молдавии.