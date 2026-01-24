Президент Румынии отверг идею референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Никушор Дан отверг идею проведения референдума об объединении страны с Молдавией. Глава государства добавил, что этот вопрос касается в первую очередь граждан Молдавии. Сейчас они не поддерживают это предложение, считает он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Румынии Никушор Дан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Президент Румынии Никушор Дан

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Мы уважаем волю граждан Республики Молдова в отношении выбранных ими целей. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», — сказал Никушор Дан во время выступления в городе Фокшани (цитата по Agerpres). При этом Бухарест поддерживает стремление Кишинева вступить в Евросоюз, подчеркнул румынский президент.

12 января президент Молдавии Майя Санду заявила, что проголосовала бы за объединение с Румынией, если бы в стране прошел такой референдум. По ее мнению, республике угрожает Россия, и Молдавии все труднее существовать как демократическое суверенное государство. Идею поддержал премьер-министр Молдавии Александр Мунтяну.