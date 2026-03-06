В «Формуле-1» станет одним меньше

Команда «Формулы-1» Aston Martin, от которой в новом сезоне многие ждали выхода на новый уровень, может вообще не принять участия в открывающем чемпионат мира Гран-при Австралии. По словам босса «конюшни» Эдриана Ньюи, проблемы с силовой установкой Honda еще более серьезные, чем представлялось ранее. Он признал, что в команде очень поздно узнали о проблемах с японскими двигателями и теперь потребуется много времени, чтобы просто сделать так, чтобы машина была способна добираться до финиша.

Шеф команды «Формулы-1» Aston Martin Эдриан Ньюи заявил после того как прошли первые две тренировочные сессии Гран-при Австралии (гонка в Мельбурне состоится 8 марта и откроет чемпионат мира 2026 года), что британская «конюшня» может не принять участия в квалификации (состоится в субботу) или гонке.

Ранее сообщалось, что Aston Martin планирует выйти на старт, но в команде предупреждали, что ее гонщики Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл проедут всего по несколько кругов. Просто чтобы исполнить контрактные обязательства. Причина — проблемы с силовой установкой Honda.

Агрегат японского производителя подвержен сильным вибрациям, которые не только разрушают аккумулятор, запитывающий электрическую часть силовой установки, но и создают дискомфорт для гонщиков.

По описанию Стролла, во время управления машиной создается ощущение, что она просто бьет током. Речь именно о том, что мелкие вибрации передаются на кузов и создают неприятные ощущения в руках. Настолько, что врачи высказывали опасения, что они могут нанести урон нервным окончаниям.

По словам господина Ньюи, ситуация еще хуже, чем казалось. Он рассказал, что в Мельбурн команда привезла четыре аккумулятора для двух машин. Два сразу же вышли из строя. «У нас осталось еще два. С учетом обстоятельств, хоть мы и надеемся на то, что уикенд мы как-то переживем, ситуация угрожающая»,— сказал Ньюи. Он пояснил, что заменить оставшиеся аккумуляторы, если и они будут повреждены, будет просто нечем. У Honda банально нет запчастей.

Эдриан Ньюи является наиболее успешным инженером в истории «Формулы-1». На созданных им машинах гонщики различных команд 12 раз становились чемпионами мира (большая часть титулов — восемь — пришлась на время работы Ньюи в Red Bull). В Aston Martin Ньюи перебрался в прошлом году, и с его именем владелец команды Лоуренс Стролл (отец Лэнса Стролла) связывал надежды на превращение «конюшни» в одну из заметных сил в пелотоне. Он даже дал Ньюи карт-бланш, передав в его ведение не только конструкторские, но и управленческие вопросы.

Однако узнать, насколько удачной могла бы получиться новая машина от Ньюи, доведется еще не скоро. Похоже, у Honda действительно большие проблемы с двигателем.

Причем, по словам менеджера, о том, что с силовой установкой что-то не так, команда узнала только в ноябре прошлого года. «Тогда я и Лэнс Стролл отправились в Токио, поскольку пошли слухи, что у Honda не получается выжать из мотора требуемую мощность. Тогда же выяснилось, что они просто не смогли собрать требуемых специалистов»,— поведал Эдриан Ньюи. По его словам, теперь о чем-то значимом можно не думать. Пока нужно добиться того, чтобы машина была способна хотя бы проезжать всю дистанцию гонки.

Honda свернула программу участия в «Формуле-1» в 2021 году, после того как Макс Ферстаппен на созданном как раз Ньюи Red Bull, оснащенном японской силовой установкой, выиграл чемпионат мира. Голландец первенствовал и в следующих трех чемпионатах. Формально Red Bull в эти годы пользовался мотором под брендом Red Bull Powertrains. Но, по сути, это была все та же Honda (с этого года «быки» действительно использую силовую установку своей разработки). Интересно, что уход из «Формулы-1» в японской компании объясняли желанием сконцентрироваться на разработках следующего поколения. То есть таких, как сейчас используются в «Формуле-1» (машины оснащены гибридными силовыми установками, в которых бензиновая и электрическая части выдают почти равную отдачу). Но при этом старая команда мотористов была распущена или распределена по другим подразделениям. Собрать обратно, как следует из слов Эдриана Ньюи, ее не удалось.

