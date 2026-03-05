Путин счел опасным использование в зоне СВО неподконтрольных России видов связи
Использование в зоне СВО не контролируемых Россией видов связи может быть опасным для военнослужащих, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что без связи «не может быть эффективного управления войсками».
Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны, представляет опасность для личного состава?» — поинтересовался господин Путин на мероприятии в преддверии Международного женского дня (видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале).
Президент обсудил перспективы использования мессенджера Мах в зоне СВО с командиром батальона воздушно-космических сил России, подполковником Ириной Годуновой. По мнению господина Путина, в мессенджере «есть еще вопросы, которые нужно доработать».
10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Глава Минцифры России Максут Шадаев уточнил, что ограничения пока не касаются зоны СВО. При этом в ведомстве выразили надежду, что российские военнослужащие перейдут на мессенджер Мах «в ближайшее время». Сроки перехода определены Минобороны России, добавили в Минцифры.