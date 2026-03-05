Путин счел опасным использование в зоне СВО неподконтрольных России видов связи

Использование в зоне СВО не контролируемых Россией видов связи может быть опасным для военнослужащих, заявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что без связи «не может быть эффективного управления войсками».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими и не подконтрольны, представляет опасность для личного состава?» — поинтересовался господин Путин на мероприятии в преддверии Международного женского дня (видео опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в Telegram-канале).

Президент обсудил перспективы использования мессенджера Мах в зоне СВО с командиром батальона воздушно-космических сил России, подполковником Ириной Годуновой. По мнению господина Путина, в мессенджере «есть еще вопросы, которые нужно доработать».

10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Глава Минцифры России Максут Шадаев уточнил, что ограничения пока не касаются зоны СВО. При этом в ведомстве выразили надежду, что российские военнослужащие перейдут на мессенджер Мах «в ближайшее время». Сроки перехода определены Минобороны России, добавили в Минцифры.