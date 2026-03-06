Свердловчанина арестовали за комментарий про подрыв Крымского моста

Богдановичский городской суд (Свердловская область) взял под стражу местного жителя за комментарий в соцсетях, который оправдывал подрыв Крымского моста. Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, он арестован по обвинению в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он останется под стражей до 4 мая.

По версии следствия, свердловчанин оставил в сети комментарий, который содержит «лингвистические и психологические признаки» оправдания взрыва на Крымском мосту, который произошел осенью 2022 года.

Напомним, в результате подрыва моста произошло обрушение двух пролетов и возгорание железнодорожной цистерны. Жертвами теракта стали не менее трех человек.

В начале этого года жителя Крыма приговорили к четырем годам колонии общего режима за оправдание в соцсетях подрыва Крымского моста. В начале этой недели также сообщалось, что к пожизненному лишению свободы приговорили администратора SIM-бокса, использованного для регистрации аккаунта в WhatsApp организатора теракта на Крымском мосту.