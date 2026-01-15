Крымчанин получил срок за оправдание теракта на Крымском мосту

Жителя Крыма приговорили к четырем годам колонии общего режима за оправдание в соцсетях уничтожения Крымского моста. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

Согласно судебным материалам, житель Джанкойского района 1992 года рождения опубликовал в Telegram текст, в котором оправдывал теракт на Крымском мосту. Против крымчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет). Ранее он уже был судим за реабилитацию нацизма и отбывал двухлетний срок в колонии.

Александр Дремлюгин, Симферополь