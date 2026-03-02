Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
До 100 млн рублей потратят на «забавную» набережную в Воронежской области

Администрация Аннинского городского поселения Воронежской области начала искать подрядчика для комплексного благоустройства Барятинской набережной по проекту «Забавная», победившему в 2025 году на всероссийском конкурсе Минстроя РФ, в рамках которого выбирали лучшие концепции создания комфортной городской среды. Начальная цена контракта составляет 100,1 млн руб. Завершить работы предполагается до 1 октября 2026 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Фото: проект благоустройства Барятинской набережной

Фото: проект благоустройства Барятинской набережной

В правительстве Воронежской области пояснили, что «концептуальной основой для проекта “Забавная” стал знаменитый аннинский пломбир, любимый всеми поколениями жителей». Этот образ интегрируют в архитектурный облик набережной. Подрядчику предстоит организовать зону отдыха у воды на винтовых сваях, обустроить лестницы и дорожки с пандусами, построить беседки для отдыха и возвести амфитеатр со сценой у воды. Помимо этого требуется оборудовать прогулочные тропы, установить малые архитектурные формы, смонтировать канализацию и сети наружного освещения, а также провести озеленение территории.

Заявки на участие в торгах принимают до 16 марта. Итоги аукциона подведут 19 марта.

«Ъ-Черноземье» сегодня сообщал, что в Задонске соседней Липецкой области объявлен аукцион на реализацию проекта «Тифлисский тракт», также победившего в конкурсе Минстроя РФ. Благоустройство и развитие территории у реки Дон местные власти оценили в 104,3 млн руб.

Денис Данилов