Сбер и «Манжерок» подарили алтайской школе фотовыставку и современное оборудование
Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов посетил национальную городскую школу №7 — единственную в регионе, где ученики углубленно изучают алтайский язык.
Станислав Кузнецов вручил школе современный 3D-принтер, инженерные конструкторы, а также открыл уникальную фотовыставку «Алтайцы ХХ века. Память прошлого», переданную всесезонным курортом Сбера «Манжерок».
В ходе визита Станислав Кузнецов совместно с заместителем Председателя Правительства Республики Алтай Адаром Суминым и спикером Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Эжером Ялбаковым ознакомились с экспозицией, включающей 15 уникальных документальных фотографии конца XIX — начала XX века, выполненные учёными-этнографами. Коллекция была собрана курортом «Манжерок» в ходе постоянной работы по сохранению и популяризации культуры Алтая.
«Для нашей школы — это значимое и по-настоящему историческое событие. От имени педагогического коллектива и обучающихся школы выражаю искреннюю благодарность всесезонному курорту «Манжерок» за переданную коллекцию. Благодаря такой поддержке у наших учеников могут прикоснуться к подлинному историческому наследию родного края. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество со Сбером, который уже оказал помощь для оснащения нашей школы в размере 150 миллионов рублей. Благодаря таком весомому взносу учебные классы оснащены современной мебелью и техникой, приобретено технологичное оборудование и инвентарь» — поделилась директор национальной школы им. Ю.Г. Сакашевой Арчынай Кундыева.
Гости ознакомились с применением приобретенного оборудования для робототехники, посетили медийную студию школы, осмотрели состав инвентаря для занятий по основам безопасности и защите Родины, а также оценили навыки, полученные школьниками в ходе занятий. Проверили и новое оборудование в работе: на новом 3D-принтере напечатали эмблемы национальной школы, а ученики показали собранные из конструкторов трицикл и самокат на электродвигателе в деле, проехав по школьным коридорам.
«Мы видим свою задачу в том, чтобы создать для ребят развивающую среду, в которой уважение к истории и культуре родного края соединяется с новейшими технологиями. Для этого мы приняли сначала решение поддержать строительство этой школы, а затем и её оснащение современным оборудованием. Подаренные сегодня конструкторы и 3D-принтер помогут ученикам сделать уверенные шаги в будущее, осваивать инженерные и IT-специальности, а также менять мир к лучшему. Эта школа уникальна, потому что здесь бережно хранят язык и традиции Алтая. Передавая фотовыставку, мы хотим, чтобы ученики могли прикоснуться к своим корням, увидеть лица предков. Я хочу пожелать, дорогие ребята, чтобы вы бережно принимали знания, и бережно относились к культуре Горного Алтая. Мы с командой Сбера также с большим трепетом относимся к сохранению традиций и уникальной природы региона и с радостью помогаем в этом», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Учителя отметили, что новая техника будет очень полезна для обучения: на новом принтере они теперь смогут изучить и выполнять лазерную гравировку, резку и черчение даже на дереве, листовом металле, резине, цветным акрилом и другими материалами. Переданные конструкторы откроют широкие просторы для полета инженерной мысли ребят. Из деталей можно создать более 80 моделей различных средств передвижения на электротяге.
«На сегодняшний день почти тысяча детей обучается в стенах этой новой школы. Выражаю благодарность команде Сбера за современное оснащение и поддержку учреждений в других сферах — здравоохранении, социальной поддержке. Уверен, что качественная материально-техническая база школы позволит ученикам достигать успехов. Работа на переданном принтере и с инженерными конструкторами поможет им определиться с будущими профессиями, которые принесут пользу и процветание нашей республике», — отметил Председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Эжер Ялбаков.
«Мы благодарны Президенту страны за поддержку, а также нашим социальным партнерам — Сбербанку, который выделил средства на оснащение школы самым современным оборудованием. Также рад отметить, что шефство над школой продолжается, и это значит, что у наших ребят будут все условия для получения качественных знаний», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Адар Сумин.
Сбер и курорт «Манжерок» на постоянной основе оказывают помощь образовательным учреждениям Республики Алтай. Для манжерокской школы курорт построил здание мастерских и подарил автобус, оказал помощь гимназии №3 после пожара, а также предоставил хоровые станки, оснастил горнолыжную школу инвентарем и многое другое.
Все это является частью масштабной социальной работы, проводимой курортом совместно со Сбером, на выполнение которой за несколько лет направлено порядка 500 миллионов рублей. В этом году работа продолжается: например, проводится полная модернизация первой в регионе Детской психоневрологической больницы.
ООО «ВК «Манжерок»