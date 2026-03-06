Сбер и «Манжерок» подарили алтайской школе фотовыставку и современное оборудование

Заместитель Председателя Правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов посетил национальную городскую школу №7 — единственную в регионе, где ученики углубленно изучают алтайский язык.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Станислав Кузнецов вручил школе современный 3D-принтер, инженерные конструкторы, а также открыл уникальную фотовыставку «Алтайцы ХХ века. Память прошлого», переданную всесезонным курортом Сбера «Манжерок».

В ходе визита Станислав Кузнецов совместно с заместителем Председателя Правительства Республики Алтай Адаром Суминым и спикером Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Эжером Ялбаковым ознакомились с экспозицией, включающей 15 уникальных документальных фотографии конца XIX — начала XX века, выполненные учёными-этнографами. Коллекция была собрана курортом «Манжерок» в ходе постоянной работы по сохранению и популяризации культуры Алтая.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Для нашей школы — это значимое и по-настоящему историческое событие. От имени педагогического коллектива и обучающихся школы выражаю искреннюю благодарность всесезонному курорту «Манжерок» за переданную коллекцию. Благодаря такой поддержке у наших учеников могут прикоснуться к подлинному историческому наследию родного края. Мы высоко ценим сложившееся сотрудничество со Сбером, который уже оказал помощь для оснащения нашей школы в размере 150 миллионов рублей. Благодаря таком весомому взносу учебные классы оснащены современной мебелью и техникой, приобретено технологичное оборудование и инвентарь» — поделилась директор национальной школы им. Ю.Г. Сакашевой Арчынай Кундыева.

Гости ознакомились с применением приобретенного оборудования для робототехники, посетили медийную студию школы, осмотрели состав инвентаря для занятий по основам безопасности и защите Родины, а также оценили навыки, полученные школьниками в ходе занятий. Проверили и новое оборудование в работе: на новом 3D-принтере напечатали эмблемы национальной школы, а ученики показали собранные из конструкторов трицикл и самокат на электродвигателе в деле, проехав по школьным коридорам.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Мы видим свою задачу в том, чтобы создать для ребят развивающую среду, в которой уважение к истории и культуре родного края соединяется с новейшими технологиями. Для этого мы приняли сначала решение поддержать строительство этой школы, а затем и её оснащение современным оборудованием. Подаренные сегодня конструкторы и 3D-принтер помогут ученикам сделать уверенные шаги в будущее, осваивать инженерные и IT-специальности, а также менять мир к лучшему. Эта школа уникальна, потому что здесь бережно хранят язык и традиции Алтая. Передавая фотовыставку, мы хотим, чтобы ученики могли прикоснуться к своим корням, увидеть лица предков. Я хочу пожелать, дорогие ребята, чтобы вы бережно принимали знания, и бережно относились к культуре Горного Алтая. Мы с командой Сбера также с большим трепетом относимся к сохранению традиций и уникальной природы региона и с радостью помогаем в этом», — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Учителя отметили, что новая техника будет очень полезна для обучения: на новом принтере они теперь смогут изучить и выполнять лазерную гравировку, резку и черчение даже на дереве, листовом металле, резине, цветным акрилом и другими материалами. Переданные конструкторы откроют широкие просторы для полета инженерной мысли ребят. Из деталей можно создать более 80 моделей различных средств передвижения на электротяге.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«На сегодняшний день почти тысяча детей обучается в стенах этой новой школы. Выражаю благодарность команде Сбера за современное оснащение и поддержку учреждений в других сферах — здравоохранении, социальной поддержке. Уверен, что качественная материально-техническая база школы позволит ученикам достигать успехов. Работа на переданном принтере и с инженерными конструкторами поможет им определиться с будущими профессиями, которые принесут пользу и процветание нашей республике», — отметил Председатель Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай Эжер Ялбаков.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

«Мы благодарны Президенту страны за поддержку, а также нашим социальным партнерам — Сбербанку, который выделил средства на оснащение школы самым современным оборудованием. Также рад отметить, что шефство над школой продолжается, и это значит, что у наших ребят будут все условия для получения качественных знаний», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Адар Сумин.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Сбер и курорт «Манжерок» на постоянной основе оказывают помощь образовательным учреждениям Республики Алтай. Для манжерокской школы курорт построил здание мастерских и подарил автобус, оказал помощь гимназии №3 после пожара, а также предоставил хоровые станки, оснастил горнолыжную школу инвентарем и многое другое.

Все это является частью масштабной социальной работы, проводимой курортом совместно со Сбером, на выполнение которой за несколько лет направлено порядка 500 миллионов рублей. В этом году работа продолжается: например, проводится полная модернизация первой в регионе Детской психоневрологической больницы.