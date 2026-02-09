Герман Греф и Александр Прокопьев посетили детскую больницу в Манжероке

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф посетил Детскую психоневрологическую больницу, где реализуется комплексная программа модернизации учреждения при поддержке всесезонного курорта «Манжерок», входящего в экосистему Сбера.

В ходе визита Герман Греф совместно с Председателем Правительства Республики Алтай Александром Прокопьевым и заместителем Председателя Правительства – министром здравоохранения Республики Алтай Дмитрием Хубезовым осмотрели ход ремонтных работ и обсудили детали модернизации. Также в рамках визита глава Сбербанка передал учреждению новый современный автобус для перевозки пациентов и медицинского персонала. Планируется, что обновленная больница откроется уже в 2026 году.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Проект включает капитальный ремонт здания, обновление материально-технической базы, полное переоснащение современным медицинским оборудованием, а также строительство новой собственной газовой котельной для учреждения.

Детская больница будет оказывать помощь детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом (ДЦП) и расстройствами аутистического спектра. В учреждении будут созданы все условия, чтобы дети получали качественную высокотехнологичную медицинскую помощь в комфортных условиях, соответствующих современным стандартам.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Это начало нашей активной деятельности по преобразованию социальной сферы региона. Я надеюсь, что совместными усилиями с администрацией Горного Алтая мы сможем оперативно закончить данный объект. Здесь у вас уникальная команда все молодые специалисты. Потрясающе, что люди всю свою жизнь посвящают детям. У Сбера есть опыт модернизации подобного учреждения в Калининграде. После того, как мы сделали ремонт, когда я туда приехал через год, я не узнал детей. В новой среде, с хорошей реабилитационной базой, они очень быстро адаптируются. Хочу отметить, что мы собирали средства на обновление и внутри банка: все наши 600 топ-менеджеров поучаствовали личными взносами, и мы будем эту практику продолжать, пока не восстановим здесь ключевые социальные объекты».

Курорт «Манжерок» в ближайшее время поставит шесть единиц оборудования для лечения и реабилитации детей, первые аппараты прибудут уже до конца месяца. В ходе осмотра было принято решение о приобретении дополнительных 17 единиц медицинского оборудования для физиотерапевтического кабинета, а также терапевтических тренажеров для кинезотерапии и реабилитации детей с ДЦП. Принято решение об организации работ по благоустройству территории, строительству столовой, прачечной и административно-бытового корпуса отдельным зданием, в том числе будет рассмотрена возможность расширения территории больницы в сторону реки Катунь. Это поможет улучшить качество и эффективность медицинской помощи юным пациентам.

Александр Прокопьев, Председатель Правительства Республики Алтай:

«Правительство Республики Алтай выражает благодарность нашему ключевому партеру всесезонному курорту Сбера “Манжерок” за комплексную программу модернизации Детской психоневрологической больницы. Это – важный шаг к решению острых проблем психоневрологических заболеваний у детей, а также недостатка современного лечения для них в регионе. Работы по модернизации больницы уже начались, и вскоре детям Республики Алтай станут доступны современные методы лечения и новое оборудование».

Программа поддержки реализуется в два ключевых этапа: капитальный ремонт и медицинское оснащение. Уже начаты ремонтные работы и перепланировка помещений больницы, проведен первый этап работ: демонтированы полы, настенные покрытия, деревянные перегородки, а также часть инженерных систем. Особое внимание уделяется второму этажу здания, где после будут полностью обновлены и оборудованы палаты.

Галина Матова, главный врач Детской психоневрологической больницы в селе Манжерок:

«Я поражена скоростью и качеством организации работ. Большая часть медицинского оборудования, которым будет оснащена наша больница, не имеет аналогов в регионе. Благодаря такой масштабной поддержке наше учреждение сможет выйти на совершенно новый уровень в лечении и реабилитации детей со сложными психоневрологическими заболеваниями. От всей души благодарю Сбер и курорт “Манжерок” за этот внушительный вклад!»

Создание современной психоневрологической детской больницы в регионе — одна из важнейших задач здравоохранения. Ее необходимость подтверждается ростом почти на 30% с 2021 по 2025 гг. числа детей с психоневрологическими заболеваниями. В настоящее время в Республике Алтай проживает 61 732 ребенка, из которых 1 746 состоят на соответствующем диспансерном учете. 482 ребенка имеют статус инвалида, и каждый третий из них страдает детским церебральным параличом (ДЦП). До сих пор большинству семей приходилось везти детей с тяжелыми диагнозами на лечение и реабилитацию за пределы республики, но модернизация больницы изменит эту ситуацию и создаст все необходимые условия в родном регионе.