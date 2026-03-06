Россияне стали чаще обращаться к ИИ по вопросам ожирения

Медицинская компания «СберЗдоровье» по итогам 2025 года выявила рост количества обращений к AI-помощнику по теме ожирения. Среднемесячный прирост числа таких запросов составил 24,5%. Наибольшее количество обращений пришлось на летние месяцы.

Как рассказали «Ъ» в компании, авторами 90% запросов выступили женщины в возрасте 30–50 лет. Из них 70% имеют избыточную массу тела, у 40% диагностированы сопутствующие заболевания: гипертония, нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и инсулинорезистентность. 25% пользователей, обратившихся к AI-помощнику, ранее пытались похудеть, но попытки не привели к желаемому результату. 24,4% запросов касались общих вопросов лечения ожирения, 22% — методов диагностики, включая лабораторные исследования, 18,9% — причин и факторов риска развития заболевания.

Пользователи также интересовались влиянием на вес гормонов (ТТГ, инсулина, кортизола), связью ожирения с заболеваниями щитовидной железы и синдромом поликистозных яичников, а также проблемой «плато веса». В ряде случаев пациенты запрашивали расшифровку результатов анализов на инсулин, ферритин, липидный профиль и витамин D.

По данным Минздрава, ожирение имеют около 36 млн россиян (более 20% населения), в том числе 6–10% детей и подростков (более 3 млн человек). Заболевание повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, патологий опорно-двигательного аппарата, нарушений менструального цикла, бесплодия и снижения чувствительности клеток к инсулину, отмечает врач-эндокринолог «СберЗдоровья» Виктория Садовская. При этом заболевание поддается коррекции и лечению.

Ранее Всемирная федерация по борьбе с ожирением (WOF) опубликовала данные о том, что сейчас в мире насчитывается около 180 млн детей с ожирением, но к 2040 году их число вырастет до 227 млн. В России в 2025 году насчитывалось 2,259 млн детей 5–9 лет и 2,849 млн подростков 10–19 лет с повышенным весом или ожирением. При этом если в 2000 году Россия занимала 7-е место в мире по уровню ожирения, то к 2024 году перестала входить даже в топ-20. Среди главных причин детского ожирения в WOF называют ожирение или диабет у женщин детородного возраста, курение будущих матерей, недостаток грудного вскармливания, некачественное питание в школах и низкую физическую активность.

Наталья Костарнова