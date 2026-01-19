Сострил на две статьи

Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела стендап-комика Артемия Останина (внесен в реестр террористов и экстремистов). Его обвиняют в том, что по ходу двух своих выступлений он своими шутками оскорбил верующих, а также людей с увечьями. Артист находится в СИЗО, вину он не признает.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Стендап-комик Артемий Останин (внесен в перечень террористов и экстремистов)

Мещанский райсуд столицы 19 января приступил к рассмотрению уголовного дела Артемия Останина (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Ему вменяют в вину оскорбление чувств верующих (ст. 148 УК РФ) и разжигание ненависти (ст. 282 УК РФ). Процесс ведет судья Олеся Менделеева.

Уголовное дело в отношении комика было возбуждено 15 марта 2025 года. Поводом послужило его выступление на ТВ, в котором он рассказал о встреченном им в метро безногом мужчине, сопроводив свое повествование неоднозначными шутками. Позже эксперты усмотрели в словах фигуранта разжигание ненависти по отношению к инвалидам.

«Адресату демонстрируется образ инвалида как нелепого, вызывающего брезгливость, в противоположность образу Останина»,— говорится в деле.

Согласно оглашенному в суде обвинительному заключению, второй эпизод дела — об оскорблении чувств верующих — связан с выступлением комика 7 марта прошлого года в Москве на Садовой-Черногрязской улице. Фигурант философствовал, упоминая Иисуса. Обвинение утверждает, что действия подсудимого выражали «явное неуважение к обществу», содержали «глумление, осмеяние и десакрализацию» ключевой фигуры христианства и потому должны квалифицироваться как «оскорбление религиозных чувств верующих».

18 марта прошлого года Главное следственное управление СКР по Москве сообщило, что комик был задержан «при попытке пересечь границу Российской Федерации». Белорусские силовики выложили в Telegram фото задержанного с мясорубкой на шее, также на снимке видно, что у него срезаны дреды.

На следующий день Мещанский райсуд поместил комика под стражу. Его адвокат заявляла, что при задержании белорусскими силовиками фигурант был избит, а экспертиза зафиксировала у него перелом позвоночника. Позднее член СПЧ Ева Меркачева опубликовала фото с травмами на теле артиста. 12 января 2026 года арестованному продлили срок содержания под стражей на полгода.

В обвинительном заключении также говорится, что комик, желая повысить свою популярность, создал организованную группу, которая спланировала публичные выступления, содержащее оскорбительные высказывания, а затем выложила записи в интернет.

В ходе судебного заседания подсудимый по обоим эпизодам вину не признал. Адвокат обвиняемого Михаил Мещерков заявил, что обвинительное заключение содержит значительные недостатки. Так, прокурор, по мнению защитника, неправильно указала временные промежутки совершения предполагаемых преступлений.

В деле четыре потерпевших — Елена Зубарева, Светлана Кавеко, Василий Гусько и Татьяна Торбина. Согласно фабуле дела, они познакомились с творчеством комика в интернете и почувствовали себя «униженными и оскорбленными», после чего обратились с заявлениями в правоохранительные органы. Также в деле около десяти свидетелей.

Ефим Брянцев