Минздрав Ливана сообщил о 123 погибших при ударах Израиля

Число погибших при атаках Израиля жителей Ливана увеличилось до 123, еще 683 человека ранены. Об этом сообщило ливанское министерство здравоохранения.

В Минздраве уточнили, что число жертв и раненых может вырасти. По данным ведомства на 5 марта, число погибших ливанцев достигало 103 человек, количество пострадавших составляло 638.

2 марта Израиль объявил о начале операции против ливанского движения «Хезболла». В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по израильской территории. На следующий день ЦАХАЛ вошел на юг Ливана. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что это необходимо для защиты от обстрелов израильских приграничных районов.

