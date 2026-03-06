Дональд Трамп посчитал Лионеля Месси сильнее Пеле

Президент США Дональд Трамп в четверг, 5 марта, принял в Белом доме игроков и руководство действующего чемпиона Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» во главе с самим Лионелем Месси. Выступление президент Трамп, правда, начал не с футбольной темы. «Армия США совместно с замечательными израильскими партнерами продолжает полное уничтожение врага на уровне, который люди ранее не видели. Мы уничтожаем иранские ракеты»,— сказал Дональд Трамп. Лионель Месси в этот момент стоял по правую руку от него.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Затем глава американского государства все же вернулся к теме мероприятия и заметил: «Мой сын Бэррон спросил меня: "Папа, ты знаешь, с кем ты встречаешься сегодня?" Я сказал: "Нет, у меня много дел". Он сказал: "С Месси!" Он думает, что вы прекрасный человек. Кажется, вы недавно встречались с ним. Он вообще ваш фанат. Ваш и еще одного джентльмена по имени Криштиану Роналду». С португальским форвардом Дональд Трамп также встречался — в ноябре прошлого года нападающий, выступающий за саудовский «Ан-Наср», посетил Белый дом вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

«Лео выиграл с "Интер Майами" 47-й трофей в карьере. Вы могли бы поехать в любую команду в мире, но решили играть именно в Майами. Я хочу вас за это поблагодарить,— продолжил Дональд Трамп.— Я не должен бы этого говорить, потому как уже стар, но я ведь еще видел, как играл Пеле. Не знаю, может, вы даже лучше, чем Пеле. А Пеле был весьма неплох».

Лионель Месси и раньше получал приглашение посетить Белый дом. 5 января прошлого года, когда президентом США еще был Джо Байден (Дональд Трамп вступил в должность 20 января), его ждали, чтобы вручить медаль Свободы. Однако аргентинец не пришел, сославшись на занятость.

