Лионелю Месси присвоили первый индекс

В 38 лет Лионель Месси остается самым эффективным атакующим игроком мира. К такому выводу пришла исследовательская компания CIES Football Observatory, проанализировавшая статистические данные игроков из различных лиг за 2025 год. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», выступающий в США, в этом рейтинге обошел всех лидеров линий нападения европейских грандов, таких как Гарри Кейн и Килиан Мбаппе, и по абсолютному количеству результативных действий, и по индексу, учитывающему уровень сыгранных матчей.

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

CIES Football Observatory, исследовательская компания, являющаяся партнером Международной федерации футбола (FIFA), представила рейтинг эффективности атакующих игроков. Он основан на статистике результативных действий — забитых мячей и голевых передач — в 67 ведущих лигах мира за 2025 год. При этом, чтобы придать классификации объективность, CIES использовала не только абсолютные значения, но и так называемый индекс. Это величина, которая получается путем умножения суммы голов и передач на определенный коэффициент. Он формируется исходя из уровня чемпионата (эталоном выступает английский, за ним располагаются другие первенства «большой европейской пятерки» — испанское, немецкое, итальянское и французское; остальные гораздо ниже), а также игрового времени футболиста — чем его меньше, тем выше коэффициент.

Итог исследования можно считать в каком-то смысле грандиозным сюрпризом. Он настаивает на том, что Лионелю Месси, несмотря на возраст (восьмикратному обладателю «Золотого мяча» в отчетный период, в июне 2025 года, исполнилось 38 лет), в атакующей эффективности по-прежнему нет равных. Причем к выводу довольно трудно придраться.

Судя по данным CIES, в качестве релевантных матчей она сочла те, что Лионель Месси провел в 2025 году за «Интер Майами» в двух турнирах — чемпионате MLS, который его клуб впервые выиграл, а также Кубке лиги, хотя в нем наряду с командами из США играют мексиканские. В общей сложности их было 38. В этих встречах Месси забил 37 мячей и отдал 22 голевые передачи. Правда, Transfermarkt уверен, что результативных пасов у него даже немного больше. Но подобные расхождения в интерпретации этого показателя не так уж редки и в данной ситуации не играют существенной роли. В любом случае и по голам, и по пасам Месси делит позицию на верхушке рейтинга с французскими звездами «Реала» и «Баварии» — Килианом Мбаппе и Майклом Олисе. Мбаппе младше аргентинца на 11 лет, а Олисе — на 14. Ближайший преследователь Месси по сумме действий — одноклубник Олисе англичанин Гарри Кейн — отстал на 17 очков. Кейн — ветеран, но на фоне живой легенды в свои 32 года смотрится спортсменом в самом соку.

Старше Лионеля Месси в сотне самых эффективных вообще только один человек. Кто это — нетрудно догадаться.

Но у португальца Криштиану Роналду, единственного конкурента аргентинца в борьбе за неофициальный титул лучшего футболиста текущего столетия, в 2025 году по сравнению с Месси статистика была не слишком убедительной: голов за саудовский «Ан-Наср» немало — 29, но вот передач всего две. Нетрудно догадаться и кто в классификации моложе всех. Это 18-летний «наследник» Месси в «Барселоне» испанец Ламин Ямаль, голами и передачами в прошлом году отметившийся 29 раз.

Аргумент насчет слабости чемпионата, в который в 2023 году сбежал из Европы Лионель Месси, чтобы, как напрасно полагали, завершить карьеру в разгрузочном режиме, не гоняясь за новыми достижениями, тоже работает плохо, хотя в топ-100 целый ряд представителей лиг, значительно уступающих в силе лигам «большой пятерки». На самом деле в пользу аргентинца, проводившего неполные матчи, чтобы поберечь энергию, сыграло еще и скромное игровое время. Вышло так, что на каждое результативное действие он тратил лишь 57 минут с небольшим. У других на него уходило свыше часа.

Именно «скорострельность» обеспечила Лионелю Месси победу в наиболее справедливом рейтинге, ранжирующем игроков по тому самому индексу. Хотя в нем его преимущество над Килианом Мбаппе и Гарри Кейном оказалось крохотным (см. рисунок).

Российская премьер-лига делегировала в рейтинг одного-единственного футболиста. Это выступающий за «Краснодар» и сборную Армении Эдуард Сперцян. Зато в иерархии, базирующейся на индексе эффективности, Сперцян с 14 голами и 16 передачами расположился на почетной 16-й позиции, опередив самого Криштиану Роналду.

Алексей Доспехов