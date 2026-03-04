Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лионелю Месси присвоили первый индекс

В 2025 году он стал самым эффективным атакующим игроком мира

В 38 лет Лионель Месси остается самым эффективным атакующим игроком мира. К такому выводу пришла исследовательская компания CIES Football Observatory, проанализировавшая статистические данные игроков из различных лиг за 2025 год. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», выступающий в США, в этом рейтинге обошел всех лидеров линий нападения европейских грандов, таких как Гарри Кейн и Килиан Мбаппе, и по абсолютному количеству результативных действий, и по индексу, учитывающему уровень сыгранных матчей.

38-летний форвард «Интер Майами» Лионель Месси в 2025 году принял участие в 38 матчах, в которых забил 37 мячей и отдал 22 голевые передачи, и был признан самым эффективным атакующим игроком мира

38-летний форвард «Интер Майами» Лионель Месси в 2025 году принял участие в 38 матчах, в которых забил 37 мячей и отдал 22 голевые передачи, и был признан самым эффективным атакующим игроком мира

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

38-летний форвард «Интер Майами» Лионель Месси в 2025 году принял участие в 38 матчах, в которых забил 37 мячей и отдал 22 голевые передачи, и был признан самым эффективным атакующим игроком мира

Фото: Sam Navarro / Imagn Images / Reuters

CIES Football Observatory, исследовательская компания, являющаяся партнером Международной федерации футбола (FIFA), представила рейтинг эффективности атакующих игроков. Он основан на статистике результативных действий — забитых мячей и голевых передач — в 67 ведущих лигах мира за 2025 год. При этом, чтобы придать классификации объективность, CIES использовала не только абсолютные значения, но и так называемый индекс. Это величина, которая получается путем умножения суммы голов и передач на определенный коэффициент. Он формируется исходя из уровня чемпионата (эталоном выступает английский, за ним располагаются другие первенства «большой европейской пятерки» — испанское, немецкое, итальянское и французское; остальные гораздо ниже), а также игрового времени футболиста — чем его меньше, тем выше коэффициент.

Итог исследования можно считать в каком-то смысле грандиозным сюрпризом. Он настаивает на том, что Лионелю Месси, несмотря на возраст (восьмикратному обладателю «Золотого мяча» в отчетный период, в июне 2025 года, исполнилось 38 лет), в атакующей эффективности по-прежнему нет равных. Причем к выводу довольно трудно придраться.

Судя по данным CIES, в качестве релевантных матчей она сочла те, что Лионель Месси провел в 2025 году за «Интер Майами» в двух турнирах — чемпионате MLS, который его клуб впервые выиграл, а также Кубке лиги, хотя в нем наряду с командами из США играют мексиканские. В общей сложности их было 38. В этих встречах Месси забил 37 мячей и отдал 22 голевые передачи. Правда, Transfermarkt уверен, что результативных пасов у него даже немного больше. Но подобные расхождения в интерпретации этого показателя не так уж редки и в данной ситуации не играют существенной роли. В любом случае и по голам, и по пасам Месси делит позицию на верхушке рейтинга с французскими звездами «Реала» и «Баварии» — Килианом Мбаппе и Майклом Олисе. Мбаппе младше аргентинца на 11 лет, а Олисе — на 14. Ближайший преследователь Месси по сумме действий — одноклубник Олисе англичанин Гарри Кейн — отстал на 17 очков. Кейн — ветеран, но на фоне живой легенды в свои 32 года смотрится спортсменом в самом соку.

Старше Лионеля Месси в сотне самых эффективных вообще только один человек. Кто это — нетрудно догадаться.

Но у португальца Криштиану Роналду, единственного конкурента аргентинца в борьбе за неофициальный титул лучшего футболиста текущего столетия, в 2025 году по сравнению с Месси статистика была не слишком убедительной: голов за саудовский «Ан-Наср» немало — 29, но вот передач всего две. Нетрудно догадаться и кто в классификации моложе всех. Это 18-летний «наследник» Месси в «Барселоне» испанец Ламин Ямаль, голами и передачами в прошлом году отметившийся 29 раз.

В топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов снова не попала ни одна женщина

Аргумент насчет слабости чемпионата, в который в 2023 году сбежал из Европы Лионель Месси, чтобы, как напрасно полагали, завершить карьеру в разгрузочном режиме, не гоняясь за новыми достижениями, тоже работает плохо, хотя в топ-100 целый ряд представителей лиг, значительно уступающих в силе лигам «большой пятерки». На самом деле в пользу аргентинца, проводившего неполные матчи, чтобы поберечь энергию, сыграло еще и скромное игровое время. Вышло так, что на каждое результативное действие он тратил лишь 57 минут с небольшим. У других на него уходило свыше часа.

Именно «скорострельность» обеспечила Лионелю Месси победу в наиболее справедливом рейтинге, ранжирующем игроков по тому самому индексу. Хотя в нем его преимущество над Килианом Мбаппе и Гарри Кейном оказалось крохотным (см. рисунок).

Российская премьер-лига делегировала в рейтинг одного-единственного футболиста. Это выступающий за «Краснодар» и сборную Армении Эдуард Сперцян. Зато в иерархии, базирующейся на индексе эффективности, Сперцян с 14 голами и 16 передачами расположился на почетной 16-й позиции, опередив самого Криштиану Роналду.

Алексей Доспехов

Лионель Месси и его достижения в футболе

Лионель Андрес Месси родился 24 июня 1987 года в аргентинском городе Росарио. Футболом мальчик начал заниматься уже в пятилетнем возрасте, поскольку его отец — Хорхе Месси — подрабатывал тренером местной футбольной команды. Когда Лео исполнилось восемь, он уже играл в родном городе за профессиональный клуб «Ньюэллс Олд Бойз», где стал настоящим лидером команды

В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста. Ему требовались дорогостоящие препараты, на покупку которых у семьи не было средств. Однако в возрасте 13 лет Месси заметила «Барселона», которая оплатила его лечение и переезд семьи в Испанию. В своем первом же матче за юношескую команду он забил 5 голов, а всего за сезон — 37 мячей в 30 матчах. Его дебют за молодежную сборную Аргентины состоялся в 2004 году, предложение выступать за сборную Испании футболист отклонил

В 2005 году Месси выиграл молодежный чемпионат мира в Нидерландах, где стал лучшим бомбардиром

В 2008 году в составе сборной Аргентины Месси завоевал золото на Олимпиаде в Пекине, однако победить вместе с ней на чемпионатах мира ему не удалось. В 2006 и 2010 годах сборная Аргентины вылетела из турнира в четвертьфинале. На ЧМ-2014 в Бразилии Месси был признан лучшим игроком турнира, забив четыре гола в семи матчах, однако в финале его команда уступила немцам в дополнительное время

Лионель Месси — самый титулованный аргентинский футболист в истории. В ноябре 2021 года он в седьмой раз получил «Золотой мяч» — самую престижную индивидуальную награду в мировом футболе. По количеству «мячей» аргентинец обошел Йохана Кройфа, Мишеля Платини и Марко ван Бастена, у которых было по три трофея. Пять «Золотых мячей» на счету португальца Криштиану Роналду

«Мы всегда стремимся к лучшему. Забив два гола, обычно чувствуем, что способны на большее, что мы должны забить третий. Это и есть перфекционизм — то, что движет к успеху в жизни» В марте 2014 года Лионель Месси побил 87-летний рекорд по количеству забитых голов в истории «Барселоны», доведя свой бомбардирский счет до 371 мяча

С «Барселоной» Месси выиграл десять титулов чемпиона Испании, четыре Лиги чемпионов UEFA, шесть Кубков Испании, восемь Суперкубков Испании, три Суперкубка Европы и три чемпионата мира среди клубов. Шесть раз он становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и столько же — чемпионата Испании

Лионеля Месси нередеко сравнивали с другой звездой мирового футбола — аргентинцем Диего Марадоной (на фото). В 2007 году Месси повторил два самых известных его гола: в матче с «Эспаньолом» забил мяч рукой, а в поединке против «Хетафе» в сольном проходе обыграл половину команды соперников, пробежав такое же расстояние (62 метра)

«Я ни в чем не измеряю свой успех. Что случилось вчера, то случилось вчера, а думать надо о том, что будет завтра. Жизнь у меня бежит слишком быстро, чтобы думать о прошедшем»

В 2013 году Лионель Месси и его отец оказались в центре скандала, связанного с неуплатой налогов. Следствием было установлено, что с 2007 по 2009 год они недоплатили налогов на €4,1 млн. Существовала схема, позволявшая не светить в Испании средства, получаемые футболистом от рекламных контрактов. В 2016 году суд приговорил суперзвезду «Барселоны» к 21 месяцу тюремного заключения, однако по испанским законам он избежал наказания, так как его срок не превышал двух лет

C 2008 года Лионель Месси встречался с моделью Антонеллой Рокуццо (на фото). От нее у футболиста есть трое сыновей Тьяго, Матео и Чиро. В июле 2017 года они поженились

На фото: открытие бронзовой скульптуры Лионелю Месси в Буэнос-Айресе, 2016 год

«До сих пор я чувствую себя как ребенок, который выклянчил у матери мяч и вышел погонять его на улицу. В тот день, когда это чувство пропадет, я уйду из футбола»

На ЧМ-2018 в России Лионель Месси (справа) забил лишь один гол в матче против сборной команды Нигерии. Аргентина вылетела в 1/8 финала, уступив Франции

Лионель Месси является самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. По данным журнала Forbes, в период с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022-го Месси заработал $130 млн, из которых $75 млн составила его зарплата, а $55 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов

1 мая 2019 года Месси оформил дубль в полуфинале Лиги Чемпионов. Второй гол стал 600-м голом за «Барселону» во всех турнирах

В июне 2016 года после поражения Аргентины от Чили в финале Кубка Америки Лионель Месси объявил о завершении выступлений за национальную команду, однако уже через несколько месяцев принял решение вернуться. В общей сложности на данный момент он сыграл за нее 138 матчей и забил 70 мячей

25 августа Лионель Месси сообщил клубу «Барселона» о своем желании уйти из команды

За 17 лет в «Барселоне» Месси забил 672 гола в 778 матчах

В июле 2021 года состоялся финальный матч Кубка Америки-2021 Аргентина — Бразилия. Встреча прошла в Рио-де-Жанейро на стадионе «Маракана» и завершилась победой аргентинской команды со счетом 1:0. По итогам матча Месси признан лучшим игроком Кубка Америки-2021

В августе 2021 года Лионелю Месси пришлось покинуть «Барселону» из-за финансовых причин, связанных с регламентом чемпионата Испании. По сообщению «Барселоны», это было сделано вопреки намерениям сторон, которые были готовы заключить новый контракт на пять лет

Новым клубом футболиста стал парижский ПСЖ, в котором компанию ему составили Килиан Мбаппе и бывший соклубник по «Барселоне» Неймар

В 2022 году Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре и стал лучшим игроком турнира. После первенства он покинул ПСЖ и в июле 2023 года подписал контракт с американской командой «Интер Майами»

30 октября 2023 года Лионель Месси получил свой восьмой «Золотой мяч». Приз достался ему за подвиги на катарском чемпионате мира

