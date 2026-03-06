Белгородский «Каньон» отремонтирует пансионат «Победа» за 273 млн рублей

Министерство строительства Белгородской области заключило с местным ООО «Каньон» контракт на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках реконструкции Прохоровского пансионата «Победа» имени М. А. Деркач (Прохоровка, улица Парковая, 48). Победитель снизил начальную цену с 330,6 млн руб. до 273,3 млн руб. Другой участник аукциона, чье имя не раскрывается, предлагал отремонтировать объект за 275 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В рамках контракта «Каньону» предстоит выполнить демонтажные работы до 1 июля 2026 года, а затем отремонтировать здание пансионата, хозблок и склад, обновить инженерные сети и провести благоустройство территории. Завершить все работы следует до 15 декабря 2027-го.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Каньон» зарегистрировано в октябре 2019 года в Белгороде. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директором и учредителем является Юрий Парамонов. За 2024 год компания выручила 90,7 млн руб., чистая прибыль достигла 167 тыс. руб.

Мария Свиридова