Белгородские власти выделили 330 млн на ремонт Прохоровского пансионата «Победа»

Министерство строительства Белгородской области начало искать подрядчика для выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в рамках реконструкции Прохоровского пансионата «Победа» имени М.А. Деркач (Прохоровка, улица Парковая, 48). Начальная цена контракта на капитальный ремонт дома-интерната для престарелых и инвалидов составляет 330,6 млн руб. Завершить все работы следует до 15 декабря 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Учреждение, названное в честь почетного гражданина Белгородской области Марии Деркач, было построено в 1995 году к 50-летию Победы. От будущего подрядчика потребуется выполнить демонтажные работы до 1 июля 2026 года, а затем отремонтировать здание пансионата, хозблок и склад, обновить инженерные сети и провести благоустройство территории. Финансирование поступит из бюджета региона. В 2026 году по контракту запланировано перечисление 222,2 млн руб., остальная сумма поступит в 2027-м.

Заявки на участие в торгах принимают до 16 февраля. Итоги аукциона подведут 17 февраля.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщил, что в Белгородской области объявили аукцион на капремонт детского спортивно-оздоровительного лагеря «Прометей» в городе Строитель. Начальная цена контракта составляет 230,3 млн руб.

Денис Данилов