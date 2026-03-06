ЕР приостановила членство в партии спикера горсобрания Курска

Президиум регионального отделения «Единой России» в Курской области приостановил членство в партии председателя городского собрания областного центра Владимира Токарева. В партии сообщили, что также приостановлены его полномочия как члена президиума.

Решение было принято по обращению губернатора Курской области Александра Хинштейна. В начале недели глава региона на совещании в правительстве раскритиковал спикера горсобрания Курска за бизнес его супруги, чья компания много лет занимается уборкой улиц и дорог, а также ведет незаконное строительство на берегу реки Сейм. После этого господин Токарев написал заявления о выходе из ЕР и сложении полномочий спикера. Вопрос о его отставке с поста пока не рассмотрен.

Господин Токарев возглавляет городское собрание Курска с осени 2022 года. До этого парламент пять лет возглавляла Алла Чертова, которая сейчас занимает пост заместителя председателя.

Сергей Толмачев, Воронеж