Число коммунальных аварий в 2025 году снизилось почти на 9% в Тюменской области

В Тюменской области в результате работы по замене инженерных сетей количество аварий и инцидентов снизилось почти на 9% в 2025 году, передает информационный центр правительства региона. По сравнению с 2021 годом это число уменьшилось почти на 15%.

Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщил губернатор Александр Моор на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. Крупных инцидентов не зафиксировано. «Для оперативного устранения нештатных ситуаций в регионе задействованы 210 аварийных бригад, в состав которых в общей сложности входят 896 специалистов и 339 единиц техники. Сформированы необходимые аварийно-технические запасы материалов и оборудования»,— рассказал господин Моор.

Для отопительного сезона 2025-2026 годов в Тюменской области в сентябре подготовили 1336 котельных и более 27,5 тыс. км сетей, к подаче тепла были готовы 14 237 многоквартирных домов. Порядка 29 км ветхих тепловых сетей были заменены на новые, при этом объем работ в ходе подготовки был увеличен. Субъекты электроэнергетики области провели более 500 противоаварийных учений. В Тюмени отопительный сезон стартовал 23 сентября.

Ирина Пичурина