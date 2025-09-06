Дома Тюменской области готовы к отопительному сезону почти на 95%

В Тюменской области завершается подготовка к отопительному сезону 2025-2026 годов. К 1 сентября готовность жилого фонда составляла 94,1%, котельных — 98,6%, а тепловых сетей — 99,5%, передает информационный центр правительства региона.

Для предстоящего сезона необходимо подготовить 1336 котельных и более 27,5 тыс. км сетей. К подаче тепла готовят 14 237 многоквартирных домов — у обслуживающих организаций есть еще около 10 дней для завершения работ. Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев рассказал, что изначально планировалось заменить 25 км тепловых сетей, но в ходе подготовки было решено увеличить объем работ. «По итогам подготовительного сезона, с учетом выявления слабых участков, мы увеличили эту цифру почти на 4 км. То есть порядка 29 км ветхих тепловых сетей заменены на новые. Это серьезный вклад в снижение аварийности и сведения к минимуму неприятных отключений»,— сказал он.

На ТЭЦ и котельных созданы сверхнормативные запасы топлива, а предприятия проводят учения персонала для отработки аварийных ситуаций. Субъекты электроэнергетики области уже провели более 500 противоаварийных учений.

Напомним, готовность Тюменской области к отопительному сезону на начало августа составляла около 62%. Противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения прошли в 14 муниципальных и городских округах из 26 — проведение тренировок в остальных субъектах было назначено на август и сентябрь.

