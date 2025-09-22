Отопительный сезон в Тюмени начнется 23 сентября

Старт отопительного сезона в Тюмени назначен на 23 сентября, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Афанасьев. Официальное решение о начале сезона уже принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Подавать тепло в Тюмени будут постепенно в течение недели, чтобы плавно настроить систему и выявить возможные неполадки. «Обращаемся к управляющим компаниям с просьбой заблаговременно подготовить инженерные коммуникации жилых домов к приему тепла»,— сказал Максим Афанасьев.

Напомним, в Тюменской области к 1 сентября готовность жилого фонда к отопительному сезону составляла 94,1%, котельных — 98,6%, а тепловых сетей — 99,5%. К подаче тепла должны быть готовы 14 237 многоквартирных домов.

Ирина Пичурина