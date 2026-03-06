ОКБ имени Симонова в Казани возглавил разработчик беспилотников из УЗГА

Генеральным директором казанского «Опытно-конструкторского бюро имени М. П. Симонова» с января этого года назначен Алексей Поляков. Ранее он занимал должность заместителя главного конструктора по беспилотной авиации на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА), соответствующая информация опубликована на Rusprofile.

Господин Поляков работал над проектами беспилотников «Орион» и «Форпост-Р». ОКБ имени Симонова, прошедшее через уголовные дела и банкротства, известно разработкой тяжелого беспилотника «Альтиус».

В июле 2025 года опытный образец «Альтиуса» производства Уральского завода гражданской авиации, запущенный на испытаниях, потерпел крушение из-за сбоя навигации.

До господина Полякова бюро возглавлял Александр Гомзин. Его обвинили в мошенничестве на 494 млн руб., совершенном путем фиктивных контрактов на работы по проектам БПЛА «Альтаир» и «Зарница». В июне 2025 года его освободили от лишения свободы из-за истечения сроков давности.

Анна Кайдалова