Женская сборная Ирана по футболу исполнила национальный гимн на Кубке Азии
Женская сборная Ирана по футболу спела национальный гимн перед матчем Кубка Азии против команды Австралии. Несколькими днями ранее спортсменки отказались от исполнения и слушали гимн молча.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу австралиек. Как сообщает BBC, некоторые болельщики освистали команду Ирана во время исполнения гимна. «Совершенно очевидно, что режим Исламской Республики и группа безопасности, которая находится с игроками в Австралии, заставили их петь и отдавать воинское приветствие»,— сказал корреспондент Iran International TV Алиреза Мохебби.
Гимн Ирана был принят и утвержден в 1990 году после прихода к власти аятоллы Хаменеи. Спортсмены из Ирана уже отказывались исполнять гимн своей страны на соревнованиях. В 2022 году игроки национальной команды не стали петь гимн перед матчем первого тура чемпионата мира по футболу со сборной Англии. Такое решение спортсмены приняли из-за протестов в Иране с требованием смены режима.
