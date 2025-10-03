Разливной стоп-кран

Продажи пива и пивных напитков в Удмуртии упали в первом полугодии примерно на четверть, до 3,4 млн дкл. Владельцы баров и розничных магазинов связывают сокращение с деятельностью круглосуточных «разливаек», торгующих без ЕГАИС, трендом на безалкогольные напитки и ЗОЖ, а также с ростом цен. Стоимость литра «пенного» в рознице в конце лета превысила 190 руб. Это почти на 10% больше, чем годом ранее. Эксперты считают, что резкое снижение спроса на пиво может привести к закрытию части заведений, где алкогольные напитки являются основным товаром.

3,4 млн дкл пива и пивных напитков было продано в Удмуртии за первое полугодие 2025 года, что примерно на четверть меньше, чем за тот же период 2024-го. Такие данные приводит Росалкогольрегулирование. Годом ранее наблюдалась обратная динамика — прирост относительно января—июня 2023 года составил 4,7%. Согласно данным Удмуртстата, в августе литр пива в регионе оценивался в 191,3 руб. Это на 9,8% больше, чем в том же месяце годом ранее.

Продажи крепкого алкоголя сократились не столь значительно — на 15,4%, до 1,1 млн дкл за январь—июнь. В целом расходы населения республики на алкогольную продукцию сократились на 1,3% год к году, до 14,3 млрд руб. В среднем на покупку спиртного каждый житель республики в первом полугодии потратил 10 тыс. руб. Доля продаж спиртного за указанный период среди пищевых продуктов, включая напитки и табак, составила 12,2%.

В минпромторге Удмуртии ситуацию не прокомментировали, однако сразу несколько представителей отрасли подтвердили сокращение продаж пива и пивной продукции. Так, представитель компании «Баско» Павел Караваев рассказал, что снижение спроса на «пенное» варьируется в диапазоне от 5 до 45%. Это, по его словам, зависит от бренда и розничной цены.

«На падении продаж в нашей компании повлияло расширение федеральных сетей. Еще одна причина — круглосуточные "разливайки", торгующие пивом без ЕГАИС (государственная система учета оборота алкоголя.— “Ъ-Удмуртия”), из-за чего мы не можем конкурировать полочной ценой. Повышение цен, напротив, оказало минимальное влияние, так как покупатели переориентировались на более дешевые бренды»,— отметил господин Караваев.

Как уточнил представитель сети, на некоторые марки пива, такие как «Балтика №3» и «Бад», повышение полочной цены привело к падению объемов продаж на 30%. Лидером продаж в магазинах «Баско» сейчас является пиво «Жигулевское» от местного производителя.

Генеральный директор ресторанной сети Welcome Group Максим Коновалов сообщил, что продажи пива и пивных напитков с января по июнь сократились в заведениях компании на 20%. Он оценил такое падение как «существенное». Помимо роста цен, руководитель компании назвал и другие факторы, оказавшие влияние на динамику продаж. Среди них — недостаток гастрономического опыта у новых потребителей, снижение потребления алкоголя в целом, быстрый рост предложения относительно спроса, а также отсутствие рекламы и развития культуры потребления.

«Возможно, сказался и рост потребления других категорий, например вина. Помимо этого, мы наблюдаем четкий тренд на безалкогольные напитки, такие как лимонад, милкшейк, бабл-ти и кофе»,— отметил господин Коновалов.

Рост цен на пиво и пивную продукцию в ресторанах и кафе компании за год составил около 10-15%. Основной причиной удорожания генеральный директор назвал рост себестоимости продукции. В основе потребления среди клиентов сети, по его словам, сейчас находятся классические сорта крупных пивных производителей, таких как «Балтика», «Инбев» и «Объединенные пивоварни “Хейнекен”».

«Значительную долю в продажах сейчас занимает “Чепецкое” от местного производителя. Спросом в наших заведениях также пользуется продукция различных крафтовых пивоварен, из крупных можно выделить “АФ Брю” (Санкт-Петербург) и “Джоус” (Екатеринбург), но тут рынок огромный, и предложение зачастую превышает спрос. Импорт, напротив, падает, так как цены на него сильно растут. При этом появляются отличные альтернативы, сваренные технологически и ингредиентно по классическим мировым сортам, например, пивоварня “ДримТимБрю” (Москва). Также можно отметить рост потребления безалкогольного пива»,— добавил господин Коновалов.

Управляющая баром «Варение» Евгения Барских также сообщила, что в их заведении наблюдается спад продаж пива на 30%. Она связала тенденцию с общим падением покупательской способности ижевчан. В самом заведении, по ее словам, стоимость пива практически не изменилась, однако она отметила ощутимый рост закупочных цен. Среди лидеров продаж госпожа Барских отметила продукцию из Москвы и Питера, пояснив, что в заведении представлены только крафтовые марки из различных городов России.

Исполнительный директор удмуртского отделения «Опоры России» Андрей Орлов, считает, что на тенденцию повлияло множество факторов, включая как рост цен на пиво и снижение покупательской способности населения, так и изменения в предпочтениях потребителей, в том числе переход к более здоровому образу жизни или альтернативным напиткам. Среди прочих факторов он отметил законодательные, включая рекламные, ограничения.

Эксперт затруднился спрогнозировать дальнейшую динамику спроса на пиво и крепкий алкоголь, но отметил, что текущее снижение уже сейчас может стать критичным для деятельности тех заведений, где напитки являются основным товаром. «Это может привести к снижению доходов, необходимости пересмотра ассортимента и стратегии продаж, а также к возможным сокращениям персонала или закрытию некоторых точек»,— заключил господин Орлов.

Дмитрий Горбунов