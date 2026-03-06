ТАСС: ограничения в воздушном пространстве ОАЭ не отменят раньше 7 марта

Ограничения на полеты в воздушном пространстве ОАЭ будут действовать еще как минимум сутки — до второй половины дня 7 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах региона.

«Частичное закрытие воздушного пространства страны сохраняется еще как минимум сутки, для полетов выделены шесть коридоров, строго по которым самолеты должны лететь»,— сообщил источник. По его словам, сейчас весь поток самолетов в ОАЭ поступает из Саудовской Аравии и Омана. На вход в воздушное пространство Эмиратов могут временно вводить дополнительные ограничения, чтобы обеспечить безопасность, добавил собеседник агентства.

На момент начала военных действий США и Израиля в Иране в ОАЭ находилось более 20 тыс. россиян. За сутки с 4 по 5 марта Эмираты смогли покинуть около 7 тыс. граждан России, сообщили в АТОР. По данным ассоциации, с момента начала военных действий в Иране страны Персидского залива покинули около 15,7-15,8 тыс. россиян.