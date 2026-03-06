Etihad возобновит рейсы из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с 6 марта

Эмиратская авиакомпания Etihad сообщила в X о возобновлении полетов из Абу-Даби в Москву и Санкт-Петербург с сегодняшнего дня. В пресс-службе перевозчика добавили, что рейсы будут выполняться по ограниченному расписанию.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Москва (аэропорт Шереметьево) и Санкт-Петербург включены в список из 68 направлений, куда Etihad планирует летать с 6 по 19 марта. В авиакомпании пояснили, что будут осуществлять полеты только при соблюдении всех требований безопасности.

Военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. После этого Исламская Республика начала наносить удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.

В ОАЭ к началу боевых действий находилось около 20 тыс. граждан России. По данным Ассоциации туроператоров России, с 4 по 5 марта страну покинули около 7 тыс. человек. Всего с конца февраля из государств Персидского залива выехали до 15,8 тыс. россиян.