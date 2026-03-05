Орбан пообещал силой прорвать нефтяную блокаду со стороны Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт «прорвет силой» украинскую нефтяную блокаду. Об этом венгерский премьер сообщил в соцсети X.

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Не будет ни сделок, ни компромиссов. Мы прорвем нефтяную блокаду Украины силой»,— заявил Виктор Орбан. Он пообещал, что Венгрия использует финансовые и политические инструменты, чтобы принудить власти Украины возобновить поставки. Вскоре в Венгрию снова начнут поступать энергоносители по трубопроводу «Дружба», заявил господин Орбан.

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по «Дружбе» остановился 27 января из-за боевых действий между Россией и Украиной. В Киеве заявили, что по инфраструктуре ударил российский БПЛА. Словацкие и венгерские власти считают, что ответственность за прекращение импорта несет украинская сторона, которая неоднократно переносила дату возобновления поставок.

4 марта после встречи с президентом России Владимиром Путиным глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт получил от Москвы гарантии поставок нефти и газа по неизменным ценам.